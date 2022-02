“Упа 2.0”: Україна, Польща і Англія об’єдналися проти Росії?

1 лютого прем’єр-міністр Великобританії прибув до України з візитом аби підтримати нас на тлі російської загрози.

Ще одна важлива ціль візиту – обговорити новий альянс між Києвом, Лондоном та Варшавою.

Тому одночасно до України прибув і очільник польського уряду Матеуш Моравецький.

За словами міністра закордонних справ України – Дмитра Кулеби, створення нового альянсу ініціював Київ ще восени 2021 року.

Але що це за союз? І які вигоди нам від нього?

Українські експерти до нового союзу ставляться дуже по-різному.

Одні вважають, що активне партнерство важливе у будь-якому форматі.

Політолог Володимир Фесенко розповідає:

І економічно – те, що Джонсон озвучив, 2 млрд фунтів допомоги на розвиток енергетики і інфраструктури.

Крім того, вже домовленості про розвиток військово-технічної співпраці, постачання зброї і не тільки на словах. І Польща також.

Останнім часом Україна активно просуває ідею створення нових маленьких союзів, як от «Люблінський трикутник» із Польщею і Литвою, «Квадрига» з Туреччиною чи «Асоційоване тріо» з Грузією та Молдовою.

Та на думку деяких експертів вони є не надто ефективними. І такі союзи не варто переоцінювати.

Директор Інституту світової політики, Євген Магда зазначає:

“Люблінський трикутник” не перетворився на повноцінний військовий підрозділ який щось демонструє в контексті глобальної російської військової загрози.

Ще одне цілком логічне запитання. Чому малий альянс створюють саме з цими двома країнами?

І якщо причетність Польщі можна легко пояснити сусідством, то Великобританія надто далеко.

Очільник МЗС Кулеба пояснює, географія не має значення, значно важливіші спільні цілі:

На думку деяких експертів, такий союз – це частина стратегії Великої Британії з відновлення впливу у світі і на континенті після Брекзиту.

Крім того, схоже, що Лондон намагається зайняти найжорсткішу антиросійську позицію в Європі, поки ця ніша ніким не зайнята.

А зі сторони Польщі – у природньому бажанні посилити оборонний потенціал України, через близькість до Росії.

Крім цього, у кожної з держав є ще й внутрішньополітичні інтереси – кажуть експерти.

Але що він означає для України?

Через що на Росії біснуються?

І чому УПА 2.0 називають новою Антантою?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

