Який він — новий Холостяк? ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Новий сезон улюбленого шоу мільйонів стартує вже зовсім незабаром, тож саме час дізнатися більше про головного героя шоу – Алекса Топольського.

У 2022 році новим підкорювачем жіночих сердець став бізнесмен українського походження, що побудував успішну кар’єру в США.

32-річний красунчик уже став успішним у багатьох сферах, а от у коханні йому не щастило.

Саме тому він вирішив пошукати свою долю на одному з найромантичніших проектів країни.

Ранок у Великому місті підготував для тебе добірку найцікавіших фактів про Алекса.

Попри те, що, на перший погляд, бізнесмен здається доволі суворим, він неабияк любить домашніх тварин.

В одному зі своїх постів на своїй сторінці в Інстаграм він зізнався, що йому завжди шкода бродячих пухнастиків.

Алекс засуджує жорстокість і байдужість, адже, на його думку, усі заслуговують на любов і ласку.

Холостяк не може спокійно проходити повз бездомних тваринок і закликає усіх піклуватися про братів наших менших.

Часом нам здається, що заможні й успішні люди не знають нічого про життєві проблеми й переживання.

У них є гроші, слава, визнання — що ж іще треба для повного щастя?

На жаль, ми часто забуваємо про тернистий шлях, який доводиться пройти улюбленцям мільйонів.

Він закликає рухатися вперед і ніколи не забувати уроки, які дає нам доля.

На його думку, боротьба — це вже половина перемоги.

Отож, тепер у тебе не має залишитися сумнівів у тому, що Топольський дійсно заслуговує всього, що в нього є зараз.

На сторінці чоловіка можна знайти чимало фотографій із цим напоєм.

Усміхнений Алекс частенько позує із чашечкою ранкової кави.

Він навіть стверджує, що заради кави готовий піти на все, навіть на роботу.

Отож, красунчик виявився справжнім кавоманом!

Кіномани на місці? Виявляється, Топольський захоплюється творчістю культової американської зірки.

Алекс також поділився з підписниками своїм захопленням від книги Меттью “Зелене світло”.

За словами холостяка, вона його надихає надає сил.

Він навіть виписує головні цитати й по декілька разів їх перечитує!

У шаленому темпі життя вкрай важливо не загубити себе й давати собі час для важливих думок у повній тиші.

Алекс розповів, що любить розробляти “дизайн” свого майбутнього й малювати цілісну картинку заздалегідь під час медитацій.

Для нього релакс просто необхідний для того, щоб мати змогу поринути у свої думки й віднайти справжнього себе.

Медитація для Алекса — це не марна трата часу, а шлях до саморозвитку й гармонії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стиль холостячки Ксенії Мішиної.

Фото: alexander_topolsky

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.