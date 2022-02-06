Який він — новий Холостяк? ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Новий сезон улюбленого шоу мільйонів стартує вже зовсім незабаром, тож саме час дізнатися більше про головного героя шоу – Алекса Топольського.
У 2022 році новим підкорювачем жіночих сердець став бізнесмен українського походження, що побудував успішну кар’єру в США.
32-річний красунчик уже став успішним у багатьох сферах, а от у коханні йому не щастило.
Саме тому він вирішив пошукати свою долю на одному з найромантичніших проектів країни.
Ранок у Великому місті підготував для тебе добірку найцікавіших фактів про Алекса.
ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського
Людяність і доброта — понад усе
Попри те, що, на перший погляд, бізнесмен здається доволі суворим, він неабияк любить домашніх тварин.
В одному зі своїх постів на своїй сторінці в Інстаграм він зізнався, що йому завжди шкода бродячих пухнастиків.Також по темі: "Холостячка" Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар'єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 Ксенія Мішина про зйомки оголеною, Холостячку та власні комплекси — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3 Як одягається головна Холостячка країни: ТОП-5 модних образів Злати Огнєвіч
Алекс засуджує жорстокість і байдужість, адже, на його думку, усі заслуговують на любов і ласку.
До речі, Топольський навіть узяв собі песика Кінгстона з притулку.
Холостяк не може спокійно проходити повз бездомних тваринок і закликає усіх піклуватися про братів наших менших.
Сприймає біль як невід’ємну частину успіху
Часом нам здається, що заможні й успішні люди не знають нічого про життєві проблеми й переживання.
У них є гроші, слава, визнання — що ж іще треба для повного щастя?
На жаль, ми часто забуваємо про тернистий шлях, який доводиться пройти улюбленцям мільйонів.
Алекс стверджує, що для нього біль є частиною росту.
Він закликає рухатися вперед і ніколи не забувати уроки, які дає нам доля.
На його думку, боротьба — це вже половина перемоги.
Отож, тепер у тебе не має залишитися сумнівів у тому, що Топольський дійсно заслуговує всього, що в нього є зараз.
Обожнює каву
На сторінці чоловіка можна знайти чимало фотографій із цим напоєм.
Усміхнений Алекс частенько позує із чашечкою ранкової кави.
— Кава вранці — найкращий антидот для поганого настрою, — написав під одним із постів холостяк.
Він навіть стверджує, що заради кави готовий піти на все, навіть на роботу.
Отож, красунчик виявився справжнім кавоманом!
Один з улюблених акторів — Меттью Мак-Конахі
Кіномани на місці? Виявляється, Топольський захоплюється творчістю культової американської зірки.
Алекс також поділився з підписниками своїм захопленням від книги Меттью “Зелене світло”.
За словами холостяка, вона його надихає надає сил.
Він навіть виписує головні цитати й по декілька разів їх перечитує!
Любить помедитувати
У шаленому темпі життя вкрай важливо не загубити себе й давати собі час для важливих думок у повній тиші.
Алекс розповів, що любить розробляти “дизайн” свого майбутнього й малювати цілісну картинку заздалегідь під час медитацій.
— Цей процес дає мені ясність і понімання реальної об’єктивної картини, — написав на своїй сторінці бізнесмен.
Для нього релакс просто необхідний для того, щоб мати змогу поринути у свої думки й віднайти справжнього себе.
Медитація для Алекса — це не марна трата часу, а шлях до саморозвитку й гармонії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стиль холостячки Ксенії Мішиної.
Фото: alexander_topolsky