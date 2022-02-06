Який він — новий Холостяк? ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Новий сезон улюбленого шоу мільйонів стартує вже зовсім незабаром, тож саме час дізнатися більше про головного героя шоу – Алекса Топольського.

У 2022 році новим підкорювачем жіночих сердець став бізнесмен українського походження, що побудував успішну кар’єру в США.

32-річний красунчик уже став успішним у багатьох сферах, а от у коханні йому не щастило.

Саме тому він вирішив пошукати свою долю на одному з найромантичніших проектів країни.

Ранок у Великому місті підготував для тебе добірку найцікавіших фактів про Алекса.

ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Людяність і доброта — понад усе

Попри те, що, на перший погляд, бізнесмен здається доволі суворим, він неабияк любить домашніх тварин.

В одному зі своїх постів на своїй сторінці в Інстаграм він зізнався, що йому завжди шкода бродячих пухнастиків.

Алекс засуджує жорстокість і байдужість, адже, на його думку, усі заслуговують на любов і ласку.

До речі, Топольський навіть узяв собі песика Кінгстона з притулку.

Холостяк не може спокійно проходити повз бездомних тваринок і закликає усіх піклуватися про братів наших менших.

Сприймає біль як невід’ємну частину успіху

Часом нам здається, що заможні й успішні люди не знають нічого про життєві проблеми й переживання.

У них є гроші, слава, визнання — що ж іще треба для повного щастя?

На жаль, ми часто забуваємо про тернистий шлях, який доводиться пройти улюбленцям мільйонів.

Алекс стверджує, що для нього біль є частиною росту.

Він закликає рухатися вперед і ніколи не забувати уроки, які дає нам доля.

На його думку, боротьба — це вже половина перемоги.

Отож, тепер у тебе не має залишитися сумнівів у тому, що Топольський дійсно заслуговує всього, що в нього є зараз.

Обожнює каву

На сторінці чоловіка можна знайти чимало фотографій із цим напоєм.

Усміхнений Алекс частенько позує із чашечкою ранкової кави.

— Кава вранці — найкращий антидот для поганого настрою, — написав під одним із постів холостяк.

Він навіть стверджує, що заради кави готовий піти на все, навіть на роботу.

Отож, красунчик виявився справжнім кавоманом!

Один з улюблених акторів — Меттью Мак-Конахі

Кіномани на місці? Виявляється, Топольський захоплюється творчістю культової американської зірки.

Алекс також поділився з підписниками своїм захопленням від книги Меттью “Зелене світло”.

За словами холостяка, вона його надихає надає сил.

Він навіть виписує головні цитати й по декілька разів їх перечитує!

Любить помедитувати

У шаленому темпі життя вкрай важливо не загубити себе й давати собі час для важливих думок у повній тиші.

Алекс розповів, що любить розробляти “дизайн” свого майбутнього й малювати цілісну картинку заздалегідь під час медитацій.

— Цей процес дає мені ясність і понімання реальної об’єктивної картини, — написав на своїй сторінці бізнесмен.

Для нього релакс просто необхідний для того, щоб мати змогу поринути у свої думки й віднайти справжнього себе.

Медитація для Алекса — це не марна трата часу, а шлях до саморозвитку й гармонії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стиль холостячки Ксенії Мішиної.

Фото: alexander_topolsky

Олександра Лоскот

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