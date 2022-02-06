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ICTV Ранок 06.02.2022 09:00
06.02.2022 09:00
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Який він — новий Холостяк? ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Який він — новий Холостяк? ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Новий сезон улюбленого шоу мільйонів стартує вже зовсім незабаром, тож саме час дізнатися більше про головного героя шоу – Алекса Топольського.

У 2022 році новим підкорювачем жіночих сердець став бізнесмен українського походження, що побудував успішну кар’єру в США.

32-річний красунчик уже став успішним у багатьох сферах, а от у коханні йому не щастило.

Саме тому він вирішив пошукати свою долю на одному з найромантичніших проектів країни.

Ранок у Великому місті підготував для тебе добірку найцікавіших фактів про Алекса.

ТОП-5 цікавих фактів про Алекса Топольського

Людяність і доброта — понад усе

Попри те, що, на перший погляд, бізнесмен здається доволі суворим, він неабияк любить домашніх тварин.

В одному зі своїх постів на своїй сторінці в Інстаграм він зізнався, що йому завжди шкода бродячих пухнастиків.

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Алекс засуджує жорстокість і байдужість, адже, на його думку, усі заслуговують на любов і ласку.

До речі, Топольський навіть узяв собі песика Кінгстона з притулку.

Холостяк не може спокійно проходити повз бездомних тваринок і закликає усіх піклуватися про братів наших менших.

Сприймає біль як невід’ємну частину успіху

Часом нам здається, що заможні й успішні люди не знають нічого про життєві проблеми й переживання.

У них є гроші, слава, визнання — що ж іще треба для повного щастя?

На жаль, ми часто забуваємо про тернистий шлях, який доводиться пройти улюбленцям мільйонів.

Алекс стверджує, що для нього біль є частиною росту.

Він закликає рухатися вперед і ніколи не забувати уроки, які дає нам доля.

На його думку, боротьба це вже половина перемоги.

Отож, тепер у тебе не має залишитися сумнівів у тому, що Топольський дійсно заслуговує всього, що в нього є зараз.

Обожнює каву

На сторінці чоловіка можна знайти чимало фотографій із цим напоєм.

Усміхнений Алекс частенько позує із чашечкою ранкової кави.

Кава вранці найкращий антидот для поганого настрою, написав під одним із постів холостяк.

Він навіть стверджує, що заради кави готовий піти на все, навіть на роботу.

Отож, красунчик виявився справжнім кавоманом!

Один з улюблених акторів — Меттью Мак-Конахі

Кіномани на місці? Виявляється, Топольський захоплюється творчістю культової американської зірки.

Алекс також поділився з підписниками своїм захопленням від книги Меттью “Зелене світло”.

За словами холостяка, вона його надихає  надає сил.

Він навіть виписує головні цитати й по декілька разів їх перечитує!

Любить помедитувати

У шаленому темпі життя вкрай важливо не загубити себе й давати собі час для важливих думок у повній тиші.

Алекс розповів, що любить розробляти “дизайн” свого майбутнього й малювати цілісну картинку заздалегідь під час медитацій.

Цей процес дає мені ясність і понімання реальної об’єктивної картини, написав на своїй сторінці бізнесмен.

Для нього релакс просто необхідний для того, щоб мати змогу поринути у свої думки й віднайти справжнього себе.

Медитація для Алекса це не марна трата часу, а шлях до саморозвитку й гармонії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стиль холостячки Ксенії Мішиної.

Фото: alexander_topolsky

Олександра Лоскот

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Теги: холостяки, шоу-бізнес
06.02.2022 09:00



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