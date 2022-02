Чому кувейтські жінки не люблять іноземок?

Кувейт – країна зі складним минулим.

Сьогодні її називають однією з найбагатших у світі.

Восени 2018 туди переїхала українка Марина і вже розповіла багато цікавого та незвичного для нас із вами.

Кувейт – країна з розкішною архітектурою, екзотичною природою і неймовірно смачною кухнею.

Марина запевняє, смак того, що приготувала рука кувейтця – неможливо забути.

Марина в Кувейті всього декілька місяців. Але швидко зрозуміла, що смачно поїсти для кувейтців так само важливо, як дихати.

Звісно, через свої кулінарні шедеври вони теж гладшають, але, на відміну від приїжджих, зайві кілограми їх не бентежать.

У деяких країнах світу українці сумують за гречкою, кефіром, буряком, адже не у всіх країнах їх можна так легко придбати, як в Україні.

Та Марині пощастило, адже попри те, що Кувейт і Україну розділяють тисячі кілометрів – знайти там рідні продукти не проблема.

Наша героїня відмовилася від продуктів тваринного походження, і коли перебиралася до Кувейту, то хвилювалася, що їй доведеться голодувати.

Адже кувейтці без м’яса жити не можуть.

Та, на щастя, в новій країні це не стало проблемою.

У перших купувати продукти вигідніше, адже держава на потребах своїх людей майже не наживається.

У Кувейті є й свої складнощі.

Скажімо, проблема “батьків і дітей” дуже гостро стоїть у країні.

Вони намагаються від них відійти, а старше покоління подібних прагнень не розділяє.

Та українку, можливо, б не цікавили подібні проблеми кувейтців, якби вони не торкалися її.

Кажуть, що вони їхніх синочків і донечок із пантелику збивають, одним своїм виглядом навіюють неправильні погляди на життя.

Свою неприязнь, каже Марина, вони активно демонструють: то дивляться не так, то штовхаються, а іноді навіть б’ються з іноземками.

Кувейт – різний, він теж зі своїми недоліками і принадами, але він точно заслуговує нашої уваги.

Як живе країна насправді?

Фото: Unsplash

