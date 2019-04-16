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ICTV / Ранок / Скільки жінка в Кувейті може заробити на розлученні? / 16.04.2019 13:45

Скільки жінка в Кувейті може заробити на розлученні?

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У Кувейті жінка перед весіллям та після розлучення може попросити в свого майбутнього або колишнього чоловіка будь-яку суму грошей, і він не має права відмовити.

Кувейт – країна зі складним минулим. Сьогодні її називають однією з найбагатших у світі. Українці там теж живуть. Наша героїня Марина народилася в Миколаєві, жила в Одесі, та кілька років у Китаї. І вже восени 2018  почалася її історія в Кувейті.

Права жінок у Кувейті

Кувейт – маленька країна великого арабського світу, яка звикла жити за своїми правилами. Вона не схожа на багатьох своїх арабських побратимів, і головна відмінність – ставлення до жінок.

По-перше, місцевих красунь не змушують ховатися за паранджою, одягатися можна у все, що завгодно, але бажано скромно. По-друге, кувейтська жінка майже завжди права – і це не лише її переконання.

Іноді Кувейт йде жінкам назустріч настільки, що бідним чоловікам можна лише поспівчувати. Марина каже, що кожна кувейтська жінка перед тим, як вийти заміж, може попросити в чоловіка будь-яку суму грошей, і він не може їй відмовити.

«Це може бути один долар, мільйон або навіть мільярд доларів», – каже українка.

Така ж схема із розлученнями. Якщо любов минула і шлюб розвалився, жінка теж може кругленьку суму з чоловіка збити. Такий собі бонус за невиправдані сподівання.

Кувейт – безпечна країна!

Марина каже, що Кувейт дуже безпечна країна, зокрема завдяки своїм поліцейським. Вони тут як справжні супер-герої – завжди готові прийти на допомогу. І не лише кувейтські поліцейські такі сумлінні працівники.

Якось, розказує Марина, в її сусідів стався витік газу. Тоді і поліцейських, і пожежників, і лікарів викликали. Всього за кілька хвилин кортеж з автомобілей рятівників стояв під будинком.

У новій країні Марині довелося звикати до багатьох правил і законів, і деякі її дуже здивували. Виявляється, що в Кувейті сфотографувати або зняти людину на відео без дозволу – порушення, за яке на вас можуть подати до суду.

Весілля і розлучення? на яких може збагатитися жінка і збанкрутувати чоловік. Поліцейські, які навіть за неправильну решту будуть розбиратися. І люди, які не хочуть світитися на чужих фотографіях – це Кувейт, країна якій є чим здивувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Кувейті немає громадського транспорту.

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Теги: емігранти, Кувейт, одруження, розлучення
16.04.2019 13:45
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