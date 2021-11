Країна педантизму. Емігрантка про плюси та мінуси залізничного транспорту в Німеччині

Українська емігрантка про життя в Німеччині.

Країна-педант – хто хоча б раз був в Німеччині напевно здогадався, що ми зараз саме про неї.

Українка Христина проживає в місті Ганновер вже 4 роки.

Туди вона поїхала на навчання, але і до сьогодні Німеччина її не відпускає.

Емігрантка розповість, чим залізничний транспорт у Німеччині відрізняється від українського.

Так, дійсно місця у німецьких потягах всі сидячі, немає лежачих місць.

Також немає потягів в яких можна спати.

Христина розповідає:

В Німеччині існує три види потягів.

Найповільніший – регіональний потяг, більш швидкий – інтерсіті та найшвидший – інтерсіті експрес.

Емігрантка говорить:

Окрім того, що інтерсіті експрес їде набагато швидше, він також має підвищений комфорт.

Максимально він може розганятися до 300 кілометрів на годину, але звичайна його швидкість – 200.

Такі потяги їздять 100% на зеленій енергії.

Українка Христина говорить, що ще й пропонують користуватись милом, яке не містить в собі мікропластик.

Також каву можна випити без пластикових стаканчиків.

До речі, кава коштує 3 євро.

Який штраф для “зайців”?

Який є недолік в регіональних потягах?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

