Країна педантизму. Емігрантка про плюси та мінуси залізничного транспорту в Німеччині

Українська емігрантка про життя в Німеччині.

Країна-педант – хто хоча б раз був в Німеччині напевно здогадався, що ми зараз саме про неї.

Українка Христина проживає в місті Ганновер вже 4 роки.

Туди вона поїхала на навчання, але і до сьогодні Німеччина її не відпускає.

Емігрантка розповість, чим залізничний транспорт у Німеччині відрізняється від українського.

В потязі тільки сидячі місця?

Так, дійсно місця у німецьких потягах всі сидячі, немає лежачих місць.

Також немає потягів в яких можна спати.

Христина розповідає:

— Це пов’язано з тим що впав попит на такі потяги з появою літаків.

Класи потягів

В Німеччині існує три види потягів.

Найповільніший – регіональний потяг, більш швидкий – інтерсіті та найшвидший – інтерсіті експрес.

Емігрантка говорить:

— Мабуть, мій найулюбленіший потяг – це інтерсіті експрес. Крім того, що на борту цього потяга є ресторани, безкоштовний WI-FI, вони дуже чисто виглядають найбільша перевага що з одного місця до іншого можна доїхати без зупинки сто кілометрів приблизно за одну годину.

Окрім того, що інтерсіті експрес їде набагато швидше, він також має підвищений комфорт.

Максимально він може розганятися до 300 кілометрів на годину, але звичайна його швидкість – 200.

Екологічність німецької залізниці

Такі потяги їздять 100% на зеленій енергії.

Українка Христина говорить, що ще й пропонують користуватись милом, яке не містить в собі мікропластик.

Також каву можна випити без пластикових стаканчиків.

До речі, кава коштує 3 євро.

Який штраф для “зайців”?

Який є недолік в регіональних потягах?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала цифровою державою.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.