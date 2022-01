Що подивитися в Таїланді? Найпопулярніші місця

Що подивитися в Таїланді, коли довга відпустка? Правильно. Точно не варто сидіти на одному місці. Таїланд – країна в Азії, де завжди тепло. Цей курорт можна обирати незалежно від того, яка пора року в Україні. Адже коли в нас зимою -15, у Таїланді буде мінімум +22.

Це ідеальна країна, де можна багато плавати, засмагати та їсти екзотичні страви, наприклад, хробаків. Наважишся?

Що ж, ми підготували для тебе кілька місць, де можна добре провести час. Отож, що подивитись і куди сходити – читай просто зараз.

Таїланд багатий своїми історичними пам’ятками та, на жаль, тобі й місяця не вистачить, щоб все оглянути. Тому ми обрали ТОП-5 популярних місць.

Де? Бангкок

Храм призначений для релігійних потреб королівських династій. До нього веде троє дверей. Одні з них, центральні, відчинені лише для короля та королеви. Туристи теж можуть потрапити до храму, але тільки через бокові двері.

На вході є обов’язкове правило: кожен відвідувач може зайти лише в штанах.

Де? Острів Пхукет

Там ви зустрінете найкращі світанки і заходи сонця. Ідеальне місце для фотосесій. Однак є одне АЛЕ.

Щодня на мис приїздить десятки автобусів, тому ймовірність, що ви лишитесь наодинці й трішки помрієте – мізерна. Хоча, а раптом пощастить? Ризикніть.

Де? Чіанграй

Це нетрадиційний буддистський храм, який знаходиться в провінції Чіанграй. Білий храм побудований із сотні тисяч дзеркальних шматочків скла.

Власник цього храму й досі добудовує споруду і, до речі, за власні кошти, які збирав протягом 20 років.

Де? Паттайя

Це найбільший плавучий ринок в Таїланді. Навряд чи тобі доводилось купувати продукти до столу на ринку, який знаходиться на воді. Однак, якщо ти не впевнений, чи варто, то спокійно можеш там продегустувати.

Окрім їжі, на ринку продають одяг, сувеніри, картини та навіть препарати традиційної медицини. А ще прямісінько на території ринку можуть зробити тайський масаж.

Популярні туристичні напрямки: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуї.

Валюта: тайський бат; в обмінниках вона позначається як – ТНВ.

Столиця Таїланду: Бангкок.

І головна порада: якщо ти не знаєш тайської мови, яка є офіційною державною мовою, то краще прикупи розмовник і вивчи хоча б кілька слів.

Фото: Unsplash

