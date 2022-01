Модна жіноча білизна 2022: яка модель розкриє сексуальність і жіночність

“Гарна білизна для дівчини — як ядерна зброя для країни: ніколи не знаєш, куди приведуть переговори, але з нею почуваєшся комфортніше” – цитата з відомого серіалу, яка правдива й у реальному світі.

Адже важливо не тільки стильний одяг, але й те, що під ним.

Тож Ранок у Великому Місті розкаже, яку обрати спідню білизну, щоб око радувало.

Тенденція останніх показів дизайнерів показує, що світові моди вже набридли одноманітні і буденні речі.

Зараз же час в моді яскраві кольори.

Це стосується і білизни.

Звичайно, білий, бежевий, червоний або чорний будуть універсальні, але якщо ти хочеш себе побалувати, то не бійся обирати щось більш яскраве.

Спробуйте поекспериментувати.

Напівпрозорі тканини — тренд, що вже мав би бути всі відомий, а білизна вже лежати у вашій шафі.

Однак ті, хто пропустив його — варто поспішати, адже комплекти з напівпрозорої тканини не тільки стильні, але підкреслюють ніжність та сексуальність.

Тому, ті, хто хотіли побалувати себе чи потішити партнера – зверніть увагу на таку білизну.

Шовкова білизна розкаже, що таке справжня розкіш.

Звісно, такий комплект можуть собі дозволити не всі, але спробувати принаймні потрібно.

М’які тканини шовку або атласу практично не відчуваються на тілі й дарують відчуття комфорту.

Будемо відверті, їх привабливий вигляд ще не раз будуть тішити ваше око.

Це бютьє стирає всі кордони.

Такий топ може стати елементом, як повсякденному гардеробу, так і створити неповторний образ на вечірці чи особливому вечорі.

Ідеально його поєднувати з піджаком та джинсами.

Тож сміливим дівчатам варто взяти на замітку!

Цінительки вишуканості та витонченості повинні гідно оцінити комплекти спідньої білизни в прованському стилі.

Його характерна особливість — це наявність квіткового мотиву та мережива.

У такій білизні ви точно відчуєте себе по-особливому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модну кольорову палітру на зиму 2022.

Фото: Unsplash

