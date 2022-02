Кольорове волосся: кому підійде цей яскравий тренд

Рожевий фламінго та смокі блю — це назви найтрендовіших кольорів, яким фарбують волосся.

Кольоровим волоссям нині не здивуєш нікого.

Від підлітків до людей “третього” віку, від тіктокерів до пенсіонерів.

Ті, хто обирає цей тренд, не бояться експериментувати й ловити на собі погляди перехожих.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, кому підходить така зачіска і навіщо люди фарбуються у незвичайні кольори.

Як колір впливає на людину, так і людина, обираючи колір, хоче щось привнести в життя.

Психологи вважають, що за відтінком волосся можна багато що сказати про характер та особистість.

Наприклад, рожевий властивий наївним та добрим, червоний – колір лідерів, а фіолетовий обирають чуттєві натури.

Крім того, люди, які фарбують волосся у яскраві кольори хочуть показати свою індивідуальність, відрізнятись від інших та бути особливими.

Спеціалісти також вважають, що у такий спосіб підлітки виражають внутрішній протест.

Тому батькам варто звертати увагу на психологічний стан дитини.

Життя цікаве у будь-якому віці.

Але будемо відверті, хто з жінок не прагне продовжити молодість?

Саме тому жінки здебільшого приховують сивину і поспішають до перукаря, щоб приховати вікові зміни.

Ті, жінки, які хочуть повернутись у безтурботну юність, або ті, хто не хоче визнавати плин часу, обирають яскравий колір, наприклад, рожевий.

Такий вибір може вплинути на внутрішні відчуття і додати легковажності образу.

Існує думка, що коли жінка записалась до перукаря – чекай змін у житті.

Не знаємо, наскільки це правда, але факт залишається фактом.

Колір волосся стає відображенням внутрішнього стану.

Рішення фарбування у яскравих відтінків говорить, що жінка хоче вийти зі стану застою.

Це додає впевненості, психологічної розрядки, відчуття внутрішнього запалу, який готовий на великі і рішучі дії.

Головне, на що варто зважати у будь-яких випадках – це власні відчуття.

Фото: Рexels

