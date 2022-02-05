Кольорове волосся: кому підійде цей яскравий тренд

Рожевий фламінго та смокі блю — це назви найтрендовіших кольорів, яким фарбують волосся.
Кольоровим волоссям нині не здивуєш нікого.
Від підлітків до людей “третього” віку, від тіктокерів до пенсіонерів.
Ті, хто обирає цей тренд, не бояться експериментувати й ловити на собі погляди перехожих.
Тож Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, кому підходить така зачіска і навіщо люди фарбуються у незвичайні кольори.
Модне яскраве фарбування
Індивідуальність
Як колір впливає на людину, так і людина, обираючи колір, хоче щось привнести в життя.
Психологи вважають, що за відтінком волосся можна багато що сказати про характер та особистість.
Наприклад, рожевий властивий наївним та добрим, червоний – колір лідерів, а фіолетовий обирають чуттєві натури.
Крім того, люди, які фарбують волосся у яскраві кольори хочуть показати свою індивідуальність, відрізнятись від інших та бути особливими.
Спеціалісти також вважають, що у такий спосіб підлітки виражають внутрішній протест.
Тому батькам варто звертати увагу на психологічний стан дитини.
Приховати сивину
Життя цікаве у будь-якому віці.
Але будемо відверті, хто з жінок не прагне продовжити молодість?
Саме тому жінки здебільшого приховують сивину і поспішають до перукаря, щоб приховати вікові зміни.
Ті, жінки, які хочуть повернутись у безтурботну юність, або ті, хто не хоче визнавати плин часу, обирають яскравий колір, наприклад, рожевий.
Такий вибір може вплинути на внутрішні відчуття і додати легковажності образу.Також по темі: Як обрати фен для волосся: корисні поради Рятуємо красу. Як зупинити випадіння волосся Що з'їсти, щоб пришвидшити ріст волосся: ТОП-5 продуктів
Зміни у житті
Існує думка, що коли жінка записалась до перукаря – чекай змін у житті.
Не знаємо, наскільки це правда, але факт залишається фактом.
Колір волосся стає відображенням внутрішнього стану.
Рішення фарбування у яскравих відтінків говорить, що жінка хоче вийти зі стану застою.
Це додає впевненості, психологічної розрядки, відчуття внутрішнього запалу, який готовий на великі і рішучі дії.
Головне, на що варто зважати у будь-яких випадках – це власні відчуття.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про календар стрижок на лютий.
Фото: Рexels