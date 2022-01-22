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Video: Замка Гоґвортсу не існує! Де насправді знімали Гаррі Поттера?

Де знімали кіносагу про Гаррі Поттера. Хлопчик, що вижив. Хлопчик, який повертається в домівки українців на кожні новорічні свята. Цього року вийшов бонус "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення до Гоґвортсу". Однак згадаймо старі добрі локації, які стали візитівкою усієї франшизи. [read_more_news] А ви знали, що Гоґвортсу взагалі не існує? Насправді для того, щоб зняти фільми творчій групі доводилося їздити різними замками Великобританії, щоби відзняти потрібні сцени. Їх щонайменше 3. Більше про кінолокації Поттеріани дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про локації з кінофраншизи про Джеймса Бонда. Фото: IMBD

Замка Гоґвортсу не існує! Де насправді знімали Гаррі Поттера?
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Де знімали кіносагу про Гаррі Поттера.

Хлопчик, що вижив.

Хлопчик, який повертається в домівки українців на кожні новорічні свята.

Цього року вийшов бонус “Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення до Гоґвортсу”.

Однак згадаймо старі добрі локації, які стали візитівкою усієї франшизи.

Також по темі: Для справжніх кіноманів: добірка найкращих фільмів з Бредлі Купером Арнольд Шварценеггер не хотів зніматися у Термінаторі? Що залишилося за кадром фільму Роль у фільмі Гаррі Поттер зруйнувала життя Руперту Грінту

А ви знали, що Гоґвортсу взагалі не існує?

Насправді для того, щоб зняти фільми творчій групі доводилося їздити різними замками Великобританії, щоби відзняти потрібні сцени.

Їх щонайменше 3.

Більше про кінолокації Поттеріани дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про локації з кінофраншизи про Джеймса Бонда.

Фото: IMBD

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ICTV / Ранок / Замка Гоґвортсу не існує! Де насправді знімали Гаррі Поттера? / 22.01.2022 15:00
22.01.2022 15:00

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