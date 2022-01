Замка Гоґвортсу не існує! Де насправді знімали Гаррі Поттера?

Де знімали кіносагу про Гаррі Поттера.

Хлопчик, що вижив.

Хлопчик, який повертається в домівки українців на кожні новорічні свята.

Цього року вийшов бонус “Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення до Гоґвортсу”.

Однак згадаймо старі добрі локації, які стали візитівкою усієї франшизи.

А ви знали, що Гоґвортсу взагалі не існує?

Насправді для того, щоб зняти фільми творчій групі доводилося їздити різними замками Великобританії, щоби відзняти потрібні сцени.

Їх щонайменше 3.

Більше про кінолокації Поттеріани дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про локації з кінофраншизи про Джеймса Бонда.

Фото: IMBD

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.