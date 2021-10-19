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Video: Нацист чи герой? Справжня історія Степана Бандери — #ДЕ_Декомунізація

Сьогодні ви вперше побачите першу серію нової рубрики #ДЕ_Декомунізація. Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський перевірить, на якому етапі декомунізації перебуває столиця України. Розповість, чим перед нам завинили радянські ватажки, та чиї імена насправді варті залишитися в історії нашої держави. А головне — пояснить, чому декомунізація — це не просто зміна назв вулиць і міст. Це зміна у свідомості кожного українця, яка вкрай необхідна під час російсько-української війни. [read_more_news] Цей епізод присвячений справжній історії Степана Бандери. Його історичну постать було демонізовано численними фейками, від яких ми досі не можемо позбутися. "Колаборант, фашист, нацист". А як воно було насправді? Дивіться у сюжеті. Нагдаємо, раніше ми розповідали, як і чому в Австрії перемогли комуністи.

Нацист чи герой? Справжня історія Степана Бандери — #ДЕ_Декомунізація
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Сьогодні ви вперше побачите першу серію нової рубрики #ДЕ_Декомунізація.

Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський перевірить, на якому етапі декомунізації перебуває столиця України.

Розповість, чим перед нам завинили радянські ватажки, та чиї імена насправді варті залишитися в історії нашої держави.

А головне — пояснить, чому декомунізація — це не просто зміна назв вулиць і міст.

Це зміна у свідомості кожного українця, яка вкрай необхідна під час російсько-української війни.

Також по темі: Друге дихання СРСР? Чому в Росії не буде декомунізації Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки Ностальгія за "совком". Чому деякі українці досі сумують за часами СРСР?

Цей епізод присвячений справжній історії Степана Бандери.

Його історичну постать було демонізовано численними фейками, від яких ми досі не можемо позбутися.

“Колаборант, фашист, нацист”.

А як воно було насправді?

Дивіться у сюжеті.

Нагдаємо, раніше ми розповідали, як і чому в Австрії перемогли комуністи.

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ICTV / Ранок / Нацист чи герой? Справжня історія Степана Бандери — #ДЕ_Декомунізація / 19.10.2021 11:30
19.10.2021 11:30

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