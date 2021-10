Нацист чи герой? Справжня історія Степана Бандери — #ДЕ_Декомунізація

Сьогодні ви вперше побачите першу серію нової рубрики #ДЕ_Декомунізація.

Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський перевірить, на якому етапі декомунізації перебуває столиця України.

Розповість, чим перед нам завинили радянські ватажки, та чиї імена насправді варті залишитися в історії нашої держави.

А головне — пояснить, чому декомунізація — це не просто зміна назв вулиць і міст.

Це зміна у свідомості кожного українця, яка вкрай необхідна під час російсько-української війни.

Цей епізод присвячений справжній історії Степана Бандери.

Його історичну постать було демонізовано численними фейками, від яких ми досі не можемо позбутися.

“Колаборант, фашист, нацист”.

А як воно було насправді?

Дивіться у сюжеті.

