У Кремлі заперечують існування українців! Навіщо насправді їм ця брехня

Все, що потрібно знати про російську машину пропаганди.

Навіщо у Кремлі постійно брешуть, ніби українців як окремої нації не існує взагалі?

Щонайменше із 2013 року російська пропаганда наплодила тактичний перелік брехні, аби виправдати війну проти України.

Уся вона зводяться до того, що Росія заперечує право українців на незалежну і суверенну державу.

Як власне й існування нашої нації загалом.

У 2021 році Путін, який, схоже, дедалі гостріше відчуває на собі тиск часу, помітно активізувався і став псевдоісториком.

Фахівці називають пропагандистські випади російського диктатора у бік України “свистом із підворітні”.

Але саме у цьому кремлівському свисті криються відповіді на головні запитання – чому у Москві нас, українців, не визнають і ненавидять?

Чому Росія не може існувати якщо не цивілізовано, то хоча б по-людськи?

Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако.

