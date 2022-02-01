УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: У Кремлі заперечують існування українців! Навіщо насправді їм ця брехня

Все, що потрібно знати про російську машину пропаганди. Навіщо у Кремлі постійно брешуть, ніби українців як окремої нації не існує взагалі? Щонайменше із 2013 року російська пропаганда наплодила тактичний перелік брехні, аби виправдати війну проти України. Уся вона зводяться до того, що Росія заперечує право українців на незалежну і суверенну державу. Як власне й існування нашої нації загалом. У 2021 році Путін, який, схоже, дедалі гостріше відчуває на собі тиск часу, помітно активізувався і став псевдоісториком. Фахівці називають пропагандистські випади російського диктатора у бік України "свистом із підворітні". [read_more_news] Але саме у цьому кремлівському свисті криються відповіді на головні запитання – чому у Москві нас, українців, не визнають і ненавидять? Чому Росія не може існувати якщо не цивілізовано, то хоча б по-людськи? Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Кремль розпочинає війни. Фото: Unsplash

У Кремлі заперечують існування українців! Навіщо насправді їм ця брехня
0

Все, що потрібно знати про російську машину пропаганди.

Навіщо у Кремлі постійно брешуть, ніби українців як окремої нації не існує взагалі?

Щонайменше із 2013 року російська пропаганда наплодила тактичний перелік брехні, аби виправдати війну проти України.

Уся вона зводяться до того, що Росія заперечує право українців на незалежну і суверенну державу.

Як власне й існування нашої нації загалом.

У 2021 році Путін, який, схоже, дедалі гостріше відчуває на собі тиск часу, помітно активізувався і став псевдоісториком.

Фахівці називають пропагандистські випади російського диктатора у бік України “свистом із підворітні”.

Також по темі: Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України Війна Росії проти України: військові експерти відповіли на найгарячіші питання Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії

Але саме у цьому кремлівському свисті криються відповіді на головні запитання – чому у Москві нас, українців, не визнають і ненавидять?

Чому Росія не може існувати якщо не цивілізовано, то хоча б по-людськи?

Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Кремль розпочинає війни.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / У Кремлі заперечують існування українців! Навіщо насправді їм ця брехня / 01.02.2022 12:30
01.02.2022 12:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь