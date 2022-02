Україна – це окраїна Росії? Як кремлівські пропагандисти сіють міфи про один народ

Російські пропагандисти хвилюються за Україну?

Як би кремлівські посіпаки не намагалися заколисати міфами про один народ і велику дружбу, за лицемірними і солодкими казками криється російська національна ідея – домінування, захоплення і знищення України.

Тож, ми зібрали найбрехливіші російські вислови, аби разом з істориком розповісти справжню історію.

Ця теза вкладається виключно в російські Путінські міфи, тому що Україна ніколи не була окраїною жодної з держав.

І сам термін “Україна” або як ще казали “Вкраїна” не має стосунків до іншого терміну, що має назву “окраїна”.

Це два різні слова, якими намагаються маніпулювати останнім часом Росії для того, щоб продемонструвати якусь “окрайність” країни.

Історик Олександр Алфьоров стверджує, що:

Сам корінь “край” він не апелює до там окраїн чи якихось інших моментів.

Край – це слов’янське слово, яке позначає територію, землю.

У Московському царстві були території, які позначалися терміном “окраїна”.

І це були Білгород, Чинакурщина – та територія, що сьогодні етнічно заселена і росіянами, і українцями.

Там якраз позначали терміном “окраїна” ці землі Московського царства.

Отак століттями російська пропагандистська машина намагається принизити українців своїми маніпуляціями.

Це самоціль імперії аби набути статусу великої держави.

Тож, вчімо історію, аби не дати ввести себе в оману.

Українців, як нації, не існує?

Українську мову вигадали штучно?

Детальніше про це дивіться в рубриці “Міфи історії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, ким був Ярослав Мудрий.

Фото: Unsplash

