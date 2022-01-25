Співпраця з нацистами та нагорода від Гітлера: міфи про Романа Шухевича

Кремлівські посіпаки не втомлюються істерити через головнокомандувачів ОУН-УПА та перекручувати історію України.

Вони обливають його брудом і називають нацистом, керуючись неправдивими фактами.

То чому Росія досі ненавидить і боїться Романа Шухевича?

Ми зібрали найпопулярніші міфи з російського телебачення, аби разом з істориком розібратися – де правда, а де брехня.

Міфи про Романа Шухевича

Співпраця з нацистами

Факт служби Шухевича в німецькій армії – підтверджена правда.

Він був солдатом у батальйоні Нахтігаль в 1941-42 роках, але це було завданням організації українських націоналістів.

Мета перебування Романа у ворожій армії досить просто й зрозуміла – здобути військовий вишкіл.

Оскільки Україна не була незалежною і не мала власних військових училищ, інших можливостей підготувати кадри для своєї армії просто не існувало.

Нагорода з рук Гітлера

Це абсолютна вигадка, яку посіяли в надрах комуністичної партії України.

Ніяких нагород з рук Гітлера Роман Шухевич не отримував.

Ба більше, він навіть ніколи не бачився з вождем нацистів.

Шухевич організував масове винищення неукраїнців

І знову брехня. Вочевидь, ідеться про польсько-український конфлікт в роки Другої світової війни.

Варто пам’ятати про те, що головною причиною сутичок були дуже складні стосунки між українцями й поляками, викликані відмовою Польщі визнати визвольний рух України й зректися західноукраїнських земель.

Свій відбиток залишила й окупаційна політика нацистської Німеччини, яка нацькувала народи одне на одного.

Власне, вилилося це все в серію взаємних етнічних чисток протягом 1942-1947 років.

Роман Шухевич не був ініціатором цих боїв.

УПА боролася проти Червоної армії

Сутички між червоноармійцями й українськими повстанцями дійсно траплялися.

Радянське командування застосовувало Червону армію для “зачистки” територій від відділів УПА.

Проте, існували накази штабу УПА, які зобов’язували повстанців уникати збройних конфліктів із Червоною армією.

Першочергово через те, що серед червоноармійців було багато українців.

По-друге, тому що боротьба з радянськими військами не мала сенсу, сили були нерівними.

Радянський Союз приділяв особливу увагу пошуку та арешту Романа Шухевича.

Головний командир УПА загинув у бою із радянськими спецслужбами у передмісті Львова, в березні 1950.

Де поховано тіло – невідомо.

Шануймо героїв України та вчимо історію, аби не потрапити на гачок російської маніпуляції та пропаганди!

Чому сучасним українцям варто поважати Шухевича?

Шухевич брав участь у створенні німцями дивізії Галичина?

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про Степана Бандеру.

Фото: Pexels

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