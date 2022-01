Співпраця з нацистами та нагорода від Гітлера: міфи про Романа Шухевича

Кремлівські посіпаки не втомлюються істерити через головнокомандувачів ОУН-УПА та перекручувати історію України.

Вони обливають його брудом і називають нацистом, керуючись неправдивими фактами.

То чому Росія досі ненавидить і боїться Романа Шухевича?

Ми зібрали найпопулярніші міфи з російського телебачення, аби разом з істориком розібратися – де правда, а де брехня.

Факт служби Шухевича в німецькій армії – підтверджена правда.

Мета перебування Романа у ворожій армії досить просто й зрозуміла – здобути військовий вишкіл.

Оскільки Україна не була незалежною і не мала власних військових училищ, інших можливостей підготувати кадри для своєї армії просто не існувало.

Це абсолютна вигадка, яку посіяли в надрах комуністичної партії України.

Ніяких нагород з рук Гітлера Роман Шухевич не отримував.

Ба більше, він навіть ніколи не бачився з вождем нацистів.

І знову брехня. Вочевидь, ідеться про польсько-український конфлікт в роки Другої світової війни.

Варто пам’ятати про те, що головною причиною сутичок були дуже складні стосунки між українцями й поляками, викликані відмовою Польщі визнати визвольний рух України й зректися західноукраїнських земель.

Власне, вилилося це все в серію взаємних етнічних чисток протягом 1942-1947 років.

Роман Шухевич не був ініціатором цих боїв.

Сутички між червоноармійцями й українськими повстанцями дійсно траплялися.

Радянське командування застосовувало Червону армію для “зачистки” територій від відділів УПА.

Першочергово через те, що серед червоноармійців було багато українців.

По-друге, тому що боротьба з радянськими військами не мала сенсу, сили були нерівними.

Радянський Союз приділяв особливу увагу пошуку та арешту Романа Шухевича.

Головний командир УПА загинув у бою із радянськими спецслужбами у передмісті Львова, в березні 1950.

Де поховано тіло – невідомо.

Шануймо героїв України та вчимо історію, аби не потрапити на гачок російської маніпуляції та пропаганди!

Чому сучасним українцям варто поважати Шухевича?

Шухевич брав участь у створенні німцями дивізії Галичина?

Детальніше дивіться в сюжеті!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Степана Бандеру.

Фото: Pexels

