Росія захистила запорожців? Історик розвінчав кремлівські міфи про Переяславську Раду

Справжня історія Переяславської ради.
Російська пропаганда нині розповсюджує несусвітню брехню в Криму — українському півострові, який восьмий рік знаходиться під окупацією Росії.
Ми зібрали найпопулярніші російські міфи про Переяславську раду, аби разом з істориком з’ясувати, що ж там відбулося насправді.
Переяславська рада — перемога
Це лише один із військових договорів, який підписав наш гетьман Богдан Хмельницький.
Військо Запорозьке звернулося до Московського царства лише у 1653 році, а повстання Хмельницького проти Речі Посполитої було у 1648 року.
— І це був такий останній варіант. І в принципі у нас ніхто не сприймав як єдиний народ, крім віри православної, — говорить історик Кирило Галушко.
Православ’я було, тут ніхто не сперечається, але у наших всіх джерелах — у нас руський народ, русини, а там московські люди і до нас прийшли московські люди і поводяться якось не по нашому.
Росія захистила запорожців від Речі Посполитої
Після підписання Переяславської ради запорожці з очільником Богданом Хмельницьким, очільником української козацької держави просто поділили лінії фронтів.
Тобто, до кордону Білорусі запорожці воюють проти Польщі, на території Білорусі Московська держава воює проти Польщі.
Це був 3-4 чи 5 союз Богдана Хмельницького з кимось із зовні, тому допомагав аби українські козаки створювали свою державу.
Після Ради українські землі увійшли до складу Росії
Справа в тому, що поняття повного і абсолютного суверенітету от геть незалежної держави у XVII ст. не існувало, були різні межі взаємозалежності.
Історик Кирило ГАлушко розповідає:
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— Тобто спокійно існувала українська козацька держава, а далі вже йдуть дипломатичні ігри.
Чому Кремль замовчує правду про так звану Переяслівську Раду?
Чи правда що Московска держава порушила угоду з козаками першою?
Детальніше дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської в рубриці “Міфи історії”
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які міфи про Крим розповсюджує російська пропаганда.
Фото: Рixabay