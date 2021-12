Росія захистила запорожців? Історик розвінчав кремлівські міфи про Переяславську Раду

Справжня історія Переяславської ради.

Російська пропаганда нині розповсюджує несусвітню брехню в Криму — українському півострові, який восьмий рік знаходиться під окупацією Росії.

Ми зібрали найпопулярніші російські міфи про Переяславську раду, аби разом з істориком з’ясувати, що ж там відбулося насправді.

Це лише один із військових договорів, який підписав наш гетьман Богдан Хмельницький.

Військо Запорозьке звернулося до Московського царства лише у 1653 році, а повстання Хмельницького проти Речі Посполитої було у 1648 року.

Православ’я було, тут ніхто не сперечається, але у наших всіх джерелах — у нас руський народ, русини, а там московські люди і до нас прийшли московські люди і поводяться якось не по нашому.

Після підписання Переяславської ради запорожці з очільником Богданом Хмельницьким, очільником української козацької держави просто поділили лінії фронтів.

Тобто, до кордону Білорусі запорожці воюють проти Польщі, на території Білорусі Московська держава воює проти Польщі.

Це був 3-4 чи 5 союз Богдана Хмельницького з кимось із зовні, тому допомагав аби українські козаки створювали свою державу.

Справа в тому, що поняття повного і абсолютного суверенітету от геть незалежної держави у XVII ст. не існувало, були різні межі взаємозалежності.

Історик Кирило ГАлушко розповідає:

Чому Кремль замовчує правду про так звану Переяслівську Раду?

Чи правда що Московска держава порушила угоду з козаками першою?

Фото: Рixabay

