Без козацьких перемог — не було б зараз України? Експерт розвінчав головні міфи про козаків

Правда про козаків.
Козаки постійно воювали і грабували, не носили червоні шаровари і пили багато горілки.
Такі найгарячіші міфи про українських козаків ми знайшли в інтернеті.
Аби разом з істориком розібратися, де правда, а де – домисли!
Козаки постійно воювали та грабували
Козаки справді дуже багато воювали.
Для цього вони мали привід.
Але крім цього вони також активно торгували, дуже багато рибалили і полювали.
Історикиня-викладачка, Марія Гуреш розповідає:
— Але звичайно, що на першому місці для них були військові походи і, на жаль, ми не ідеалізуємо історію. Козаки також на початку і грабували.
Козаки були нащадками скіфів і русів
Багато людей, які проживали на українських територіях були нащадками скіфів і русів.
Але більше за все козаки.
В певний момент доволі велика частина українців населяється за порогами Днепра і більшість козаків були нащадками самих тих.
Коли ми говоримо про скіфів і русів — це величезні території насправді.
— Це не тільки сучасна Україна, а і сучасна Білорусь і кусочок сучасної Росії. Тому не всі – але так, були, — говорить експертка.
Без козацьких перемог — не було б зараз України
Саме серед козацтва, ну не тільки серед козацтва, а в той час зароджується українська мова – староукраїнська мова.
Вони зберігали культуру на чому в принципі існує наш народ.
Відтак, ми маємо можливість ідентифікувати себе, як українці.Також по темі: Що про козаків-характерників правда, а що – вигадка? Звідки пішла фраза про «істинно руські території»? Експерт розвінчав міфи про Новоросію Зрадник чи герой? Чому Росія так сильно ненавидить Івана Мазепу
Які ще міфи розвіяла експертка?
Козаки були захисниками Московського царства?
Хортиця була не першою Запорозькою Січю?
Дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали правду про Другу світову війну.
Фото: Національний заповідник Хортиця