Без козацьких перемог — не було б зараз України? Експерт розвінчав головні міфи про козаків

Правда про козаків.

Козаки постійно воювали і грабували, не носили червоні шаровари і пили багато горілки.

Такі найгарячіші міфи про українських козаків ми знайшли в інтернеті.

Аби разом з істориком розібратися, де правда, а де – домисли!

Козаки справді дуже багато воювали.

Для цього вони мали привід.

Але крім цього вони також активно торгували, дуже багато рибалили і полювали.

Історикиня-викладачка, Марія Гуреш розповідає:

Багато людей, які проживали на українських територіях були нащадками скіфів і русів.

Але більше за все козаки.

В певний момент доволі велика частина українців населяється за порогами Днепра і більшість козаків були нащадками самих тих.

Коли ми говоримо про скіфів і русів — це величезні території насправді.

Саме серед козацтва, ну не тільки серед козацтва, а в той час зароджується українська мова – староукраїнська мова.

Вони зберігали культуру на чому в принципі існує наш народ.

Відтак, ми маємо можливість ідентифікувати себе, як українці.

Які ще міфи розвіяла експертка?

Козаки були захисниками Московського царства?

Хортиця була не першою Запорозькою Січю?

Дивіться у сюжеті.

