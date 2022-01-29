Одяг, що додає років: ТОП-5 помилок у стилі, які старять вас

Усе, що потрібно знати про помилки при виборі одягу, що додають віку.
У наш час мода змінюється з шаленою швидкістю, а мати привабливий і молодий вигляд хочеться завжди.
Часто жінки думають, що дизайнерські речі з останніх колекцій роблять їх молодшими, але це не зажди так.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найпоширеніші помилки, яких припускаються модниці.
Отож, читай уважніше, запам’ятовуй і зачаровуй оточення своєю красою!
ТОП-5 помилок при виборі одягу, які додають віку
Неправильно підібрана довжина спідниці
Часто жінки з віком починають автоматично подовжити довжину своїх спідниць, а дарма.
Красиві стрункі ніжки мають привабливий вигляд будь-коли!
Оптимальний варіант — спідниця до коліна або ж на кілька сантиметрів нижче від чашечки, проте слідкуйте за тим, щоб вона не псувала ваш силует і не вкорочувала ноги.
Вінтажні речі
Попри те, що одяг з минулого століття зараз у тренді, він пасує далеко не всім.Також по темі: Не одягай цього взимку 2022! ТОП-5 модних антитрендів сезону Бути в тренді. Модні аксесуари на зиму 2022 Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2022
На жаль, дуже часто вінтажні речі додають багато років жінкам старшого віку, адже на них вони мають застарілий вигляд.
Особливо обережною варто бути з піджаками, адже цей неправильно підібраний предмет гардеробу може постарити тебе за кілька секунд на щонайменше 10 років.
Надлишок аксесуарів
Аксесуари — незамінна деталь будь-якого образу, що може додати вишуканості й елегантності навіть зовсім простим речам.
Проте варто пам’ятати про те, що масивні сережки й кольє додають віку.
Не слід прикрашати кожну частину свого тіла й носити браслети, намиста, хустинки й капелюхи одночасно.
Стриманість завжди буде в тренді.
Окуляри неправильної форми
Дуже багато дівчат не звертають увагу на форму своїх окулярів, а дарма.
Ця деталь здатна змінити риси нашого обличчя.
Занадто великі окуляри роблять обличчя менш виразним і воно “губиться”.
Також варто бути обережною з окулярами круглої форми.
Зауваж, не варто обирати цей аксесуар із занадто товстим прозорим склом.
Сукні й блузи вільного крою
Не бійся підкреслювати принади своєї фігури!
Занадто широка сукня може приховати жіночний силует та автоматично додати кілька років.
Аби мати молодший вигляд, намагайтеся носити приталені речі або ж виділяти талію ремінцем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 головних помилок при виборі верхнього одягу.
Фото: Pexels
Олександра Лоскот