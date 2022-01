Одяг, що додає років: ТОП-5 помилок у стилі, які старять вас

Усе, що потрібно знати про помилки при виборі одягу, що додають віку.

У наш час мода змінюється з шаленою швидкістю, а мати привабливий і молодий вигляд хочеться завжди.

Часто жінки думають, що дизайнерські речі з останніх колекцій роблять їх молодшими, але це не зажди так.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найпоширеніші помилки, яких припускаються модниці.

Отож, читай уважніше, запам’ятовуй і зачаровуй оточення своєю красою!

Часто жінки з віком починають автоматично подовжити довжину своїх спідниць, а дарма.

Оптимальний варіант — спідниця до коліна або ж на кілька сантиметрів нижче від чашечки, проте слідкуйте за тим, щоб вона не псувала ваш силует і не вкорочувала ноги.

Ось така спідниця зробить тебе молодшою.

Попри те, що одяг з минулого століття зараз у тренді, він пасує далеко не всім.

На жаль, дуже часто вінтажні речі додають багато років жінкам старшого віку, адже на них вони мають застарілий вигляд.

Особливо обережною варто бути з піджаками, адже цей неправильно підібраний предмет гардеробу може постарити тебе за кілька секунд на щонайменше 10 років.

Аксесуари — незамінна деталь будь-якого образу, що може додати вишуканості й елегантності навіть зовсім простим речам.

Проте варто пам’ятати про те, що масивні сережки й кольє додають віку.

Стриманість завжди буде в тренді.

Дуже багато дівчат не звертають увагу на форму своїх окулярів, а дарма.

Ця деталь здатна змінити риси нашого обличчя.

Також варто бути обережною з окулярами круглої форми.

Зауваж, не варто обирати цей аксесуар із занадто товстим прозорим склом.

Не бійся підкреслювати принади своєї фігури!

Аби мати молодший вигляд, намагайтеся носити приталені речі або ж виділяти талію ремінцем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 головних помилок при виборі верхнього одягу.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.