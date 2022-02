Бачать не очима, а серцем. Знаменитості із проблемами зору

Зірки, які мають проблеми з зором.

Знаменитості, як і прості люди, теж хворіють і мають проблеми.

Однак хтось це приховує так добре, що в це навіть важко повірити, а хтось обернув ситуацію на свою користь.

Тож Ранок у Великому Місті розкаже про відомих особистостей, які на власному досвіді знають, що таке проблеми зору.

У це важко повірити, але одна із найсексуальніших красунь Голлівуду часто скаржиться на проблеми із очима.

В стрічках, навіть, можна помітити як акторка примружується, щоб краще щось побачити.

Кажуть, що зір зірки – мінус три.

Зазвичай, вона носить контактні лінзи.

Дизайнерка та дружина відомого футболіста Девіда Бекхема, все життя страждає на короткозорість.

Вікторія відмовилась від окулярів свідомо.

Дівчина вважала, що жодна із запропонованих оправ їй не пасувала.

Тому зірка вирішила самостійно розв’язати проблему та вигадала модель окулярів.

До речі, їх вона вирішила ще й продавати іншим.

Це той випадок, коли окуляри потрібні не лише для покращення зору, але й стали невід’ємною фішкою образу.

Джонні має проблеми з дитинства.

Подейкують, що ліве око майже не бачить, а праве – короткозоре.

Без допоміжних засобів актор бачить не більше, ніж декілька сантиметрів від обличчя.

Серед українського шоу-бізу теж є зірки зі схожими проблемами.

Наприклад, Тіна Кароль має короткозорість, тож їй доводиться користуватися контактними лінзами

Під час одного з вокальних шоу, де співачка є тренером, вона підійшла до учасника, щоб краще його розгледіти та потиснути йому руку.

Саме тоді стала всім зрозуміло, що Кароль що погано бачить.

Вкрай складна ситуація із зором склалась в українського співака Сергія Бабкіна.

Адже через запізню діагностику, лікарі зафіксували втрату зору на 70%.

Доходило до того, що музикант не міг прочитати напис на етикетці.

Коли ж Бабкін звернувся за допомогою до спеціалістів, ті наполягали на негайній операції.

Тож незабаром артист вилетів на лікування до Австрії.

Голлівудська акторка вже життя страждає на проблеми із зором.

В дитинстві Меріл соромилась окулярів, які постійно носила.

Тому, коли майбутній зірці виповнився 21 рік, змінила їх на контактні лінзи.

Однак з часом акторка знову передумала і почала носити окуляри.

Найбільш відомий образ акторки в окулярах, запам’ятався глядачам з фільму “Диявол носить “Prada”, де Стріп зіграла вимогливу головну редакторку модного глянцю Міранду Пристлі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгарячіших акторок.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.