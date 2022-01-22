ТОП-10 гарячих і неперевершених акторок – і де їх можна побачити

ТОП найсексуальніших жінок, за якими спостерігає весь світ.
Цих красунь обожнюють за вроду та жіночий магнетизм.
Однак їх люблять ще й за їх акторську майстерність.
Тож дивись нашу добірку і насолоджуйся.
ТОП найсексуальніших жінок Голлівуду
Джулія Робертс
Джулія завжди випромінює світло й асоціюється з головною героїнею пісні “Pretty woman”.
Головний секрет привабливості акторки криється в абсолютній жіночності.
Щира посмішка, теплий м’який погляд і медові локони — справжній зразок природної жіночої чарівності.
Робертс — володарка низки престижних премій за фільм “Ерін Брокович”, зокрема статуетки Оскар, Золотого глобусу та BAFTA.
Але у творчій скарбничці акторки багато хороших стрічок.
Фільми з Джулією Робертс:
- Красуня
- Їсти, молитися, кохати
- Посмішка Мони Лізи
- Весілля кращого друга
- Диво
- Нестерпні леді
- Одинадцять друзів Оушена
Скарлетт Йоханссон
Талановита актриса, співачка і модель, яка зуміла вийти з образу Мерлін Монро і показати себе як серйозну драматичну акторку.
Головна родзинка Скарлетт — в її чуттєвості: пухкі губи, світле кучеряве волосся і білосніжна аристократична шкіра з найніжнішим рум’янцем.
До речі, нещодавно на великі екрани вийшов фільм “Чорна вдова”, де Йоханссон зіграла головну жіночу роль.
Додамо, що це не типовий супергеройський фільм, а історія про особисту драму Наташі Романової та показує, що, навіть, агентам потрібна родина і друзі.
Де побачити:
- Люсі
- Труднощі перекладу
- Щоденники няньки
- Вікі Крістіна Барселона
- Престиж
- Шлюбна історія
Дженніфер Лопес
Одна з найсексуальніших голлівудських актрис, яку, здається, обожнює весь світ.
У 2021 році ЗМІ та фанати особливо стежили за особистим життя акторки та співачки.
Сенсацією стало возз’єднання пари Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.
Де побачити:
- Почни спочатку
- Паркер
- Якщо свекруха — монстр
- Покоївка з Мангеттену
- Весільний переполох
- Стиптизерки
- План Б
- Шанувальник
Єва Лонгорія
Американська актриса, успішна модель та дизайнерка.
Єва – зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки», що принесла їй всесвітню славу.
Крім акторської професії дівчина займається дизайном та написанням книг.
Де побачити:
- Відчайдушні домогосподарки
- Бейтаун поза законом
- За бортом
- Видіння
Анджеліна Джолі
Жінка, в якій криється жіноча сила та ніжність. У кожному фільмі їй притаманна особлива грація та магічний погляд.Також по темі: Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною в будь-якому віці
Джолі — володарка численних нагород за акторську діяльність, модель та режисерка. До речі, подивіться її нелегкий, але цікавий фільм “Нескорений”.
Крім того, знаменитість є амбасадоркою доброї волі ЮНІСЕФ, тому багато часу приділяє благодійності й розв’язання суспільних проблем.
Де побачити:
- Підміна
- Джіа
- Лара Крофт — розкрадачка гробниць
- Біля моря
- Турист
- Чаклунка
- Ті, хто бажають моєї смерті
- Вічні
У Анджеліні однаково успішно вдаються ролі професійної актриси, філантропа, мами кількох дітей та, звичайно ж, найсексуальнішої жінки на планеті.
Це була лише маленька частка цікавих жінок у Голлівуді. Насправді ж у кожній жінці є своя чарівність й унікальність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найсексуальніших акторів Голлівуду.
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