Фігура, як у зірки! Українські селебрітіс поділилися власними секретами стрункості

Як виглядати стрункими та красивими? Українські селебрітіс Аніта Луценко, Настя Каменських, Даша Ставнича та Наталія Морозова поділилися своїми секретами.

Аніта Луценко – одна з найпопулярніших тренерок-мотиваторів України, експерт зі схуднення, тренерка 5 сезонів та ведуча проекту «Зважені та щасливі», а також особиста тренерка співачки Віри Брежнєвої.

Луценко створила програму для схуднення вдома WOWBODY та мобільний додаток для жінок Vingo!, співавтор корисної книги для фігури «Ти просто WOW!».

Аніта 21 день мовчала у буддистському храмі та місяць навчалася в Індії практикам оздоровлення.

Поради та лайфхаки, якими вона ділиться у своїх соцмережах, миттєво стають мега-популярними і, що головне, виявляються справді ефективними.

Крім того, фітнес-тренерка рекомендує їсти не більше трьох разів на день.

Екс-учасниця 11 сезону реаліті-шоу «Холостяк», а також фітнес-тренерка Даша Ставнича вже протягом 9 років допомагає дівчатам трансформуватися та ставати кращою версією себе.

За її словами, дуже важливо підтримувати водний баланс організму та стежити, скільки води (не чаю, соку та інших напоїв) ви п’єте на день.

А також вона радить додавати овочі до кожного прийому їжі. І кожного разу, коли ви продумуєте собі меню на день, перевіряти – чи достатньо білка у вашому раціоні.

На своїй сторінці в Instagram Даша також поділилася ефективним тренуванням, яке допоможе додати пружності та прибрати негарну в’ялість із внутрішньої поверхні стегна.

Українська співачка Настя Каменських (NK) з 2015 року ретельно стежить за тим, що їсть. А також регулярно займається спортом, не даючи можливості розслабитися.

Крім того, вона активно ділиться зі своїми підписниками та дає поради, як схуднути без шкоди для здоров’я.

На думку Каменських, найголовніше у питанні схуднення – це мотивація та дисципліна.

Основне правило артистки – їсти часто, правильно і невеликими порціями.

Мучного, солоного, жирного і солодкого вона майже не їсть, перевагу надає кашам, сухофруктам, нежирним молочним продуктам, стравам з великим вмістом білка і клітковини.

З м’ясного артистка вживає лише варене чи приготоване на грилі біле м’ясо.

На ніч Настя рекомендує з’їдати 100-150 грамів сиру: це запобігає нічним зривам. Організм витрачає енергію на перетравлення, що сприяє схудненню уві сні та відсутності голоду вранці.

Не рідше одного разу на тиждень зірка влаштовує розвантажувальні дні. Ось уже багато років, за словами Каменських, її ранок починається о 6:00.

Співачка Наталія Морозова (MOROZOVA) вважає, що спорт без правильного харчування майже не ефективний.

Якщо потрібно скинути швидко зайві кілограми, каже артистка, потрібно правильно складати свій раціон харчування.

Найкращий спорт для схуднення, вважає Наталія, той, що до вподоби. Тоді точно не буде спокуси все кинути і вирушити до магазину за просторим вбранням.

Спеціально для ICTV MOROZOVA записала вправи для стрункої талії та сідниць

Фото: kamenskux, anitasporty, прес-служба MOROZOVA.

