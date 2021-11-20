Фігура, як у зірки! Українські селебрітіс поділилися власними секретами стрункості

Як виглядати стрункими та красивими? Українські селебрітіс Аніта Луценко, Настя Каменських, Даша Ставнича та Наталія Морозова поділилися своїми секретами.

Усі деталі – в матеріалі Ранку у Великому Місті.

Аніта Луценко

Аніта Луценко – одна з найпопулярніших тренерок-мотиваторів України, експерт зі схуднення, тренерка 5 сезонів та ведуча проекту «Зважені та щасливі», а також особиста тренерка співачки Віри Брежнєвої.

Луценко створила програму для схуднення вдома WOWBODY та мобільний додаток для жінок Vingo!, співавтор корисної книги для фігури «Ти просто WOW!».

Аніта 21 день мовчала у буддистському храмі та місяць навчалася в Індії практикам оздоровлення.

Поради та лайфхаки, якими вона ділиться у своїх соцмережах, миттєво стають мега-популярними і, що головне, виявляються справді ефективними.

Найпростіший спосіб прибрати пару зайвих кг – це прибрати з раціону будь-який хліб, будь-якого кольору та ціни. Можна тільки парочку хлібців або бездріжжевий цільнозерновий, але теж не цілий, бублики і сухарі теж прибрати, – ділиться Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, фітнес-тренерка рекомендує їсти не більше трьох разів на день.

Три прийоми – це коли ти не зациклений на їжі. Перекус додаємо, коли проміжок від сніданку до обіду наприклад більше 5-7 годин. Або між обідом та вечерею. П’ять прийомів харчування теж може бути, але здається, що ти постійно маєш чи доїдати, чи вже думати, що б з’їсти далі», – каже Луценко.

Даша Ставнича

Екс-учасниця 11 сезону реаліті-шоу «Холостяк», а також фітнес-тренерка Даша Ставнича вже протягом 9 років допомагає дівчатам трансформуватися та ставати кращою версією себе.

За її словами, дуже важливо підтримувати водний баланс організму та стежити, скільки води (не чаю, соку та інших напоїв) ви п’єте на день.

Полюби пити воду! Завжди і за будь-яких обставин вода має бути у полі твого зору, – пише Даша у Instagram.

А також вона радить додавати овочі до кожного прийому їжі. І кожного разу, коли ви продумуєте собі меню на день, перевіряти – чи достатньо білка у вашому раціоні.

На своїй сторінці в Instagram Даша також поділилася ефективним тренуванням, яке допоможе додати пружності та прибрати негарну в’ялість із внутрішньої поверхні стегна.

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських (NK) з 2015 року ретельно стежить за тим, що їсть. А також регулярно займається спортом, не даючи можливості розслабитися.

Крім того, вона активно ділиться зі своїми підписниками та дає поради, як схуднути без шкоди для здоров’я.

На думку Каменських, найголовніше у питанні схуднення – це мотивація та дисципліна.

Основне правило артистки – їсти часто, правильно і невеликими порціями.

Мучного, солоного, жирного і солодкого вона майже не їсть, перевагу надає кашам, сухофруктам, нежирним молочним продуктам, стравам з великим вмістом білка і клітковини.

З м’ясного артистка вживає лише варене чи приготоване на грилі біле м’ясо.

На ніч Настя рекомендує з’їдати 100-150 грамів сиру: це запобігає нічним зривам. Організм витрачає енергію на перетравлення, що сприяє схудненню уві сні та відсутності голоду вранці.

Не рідше одного разу на тиждень зірка влаштовує розвантажувальні дні. Ось уже багато років, за словами Каменських, її ранок починається о 6:00.

Я не уявляю ефективнішого способу прокинутися, ніж спорт! Це дає таку енергію та мотивацію на весь день. Намагайтеся прокидатися раніше та робити зарядку! Вставайте з ліжка до того, як у голові з’явиться думка, що ви ще хотіли б поспати, і починайте розминатися до того, як зрозумієте, що вам не хочеться цього робити! Нехай це буде вашою щоденною особистою перемогою! – пише артистка в Instagram.

Наталія Морозова

Співачка Наталія Морозова (MOROZOVA) вважає, що спорт без правильного харчування майже не ефективний.

Якщо потрібно скинути швидко зайві кілограми, каже артистка, потрібно правильно складати свій раціон харчування.

Я намагаюся їсти не великими порціями 3-4 рази на день і практично не їм солодкого. Мій щоденний сніданок включає вівсяну кашу з фруктами, обов’язково чорний чай. Обід у мене завжди салат, суп чи борщ, можу з’їсти рибку чи м’ясо. На вечерю намагаюся їсти щось легеньке, наприклад гречану кашу або просто салат. Я практично не вживаю жирну, смажену та копчену їжу, – каже співачка.

Найкращий спорт для схуднення, вважає Наталія, той, що до вподоби. Тоді точно не буде спокуси все кинути і вирушити до магазину за просторим вбранням.

Я прокидаюся рано, о 5-5:30 ранку, бігаю, ходжу швидким кроком вулицею, а також маю годинну йогу або силове тренування. Крім того, я дуже багато уваги приділяю розтяжці. Це все допомогає бути завжди у чудовій формі, – каже артистка.

Спеціально для ICTV MOROZOVA записала вправи для стрункої талії та сідниць

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто зайнятися йогою.

Фото: kamenskux, anitasporty, прес-служба MOROZOVA.

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