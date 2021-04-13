Улюблені фільми знаменитостей: що радять подивитися зірки та мільярдери

Що дивляться відомі люди?

Hанок у Великому Місті зібрав для тебе список фільмів та серіалів, які просто обожнюють знаменитості.

Гадаємо, тобі теж буде цікаво подивитися ці стрічки.

Адже вони можуть надихнути на зіркові звершення.

Які фільми дивляться знаменитості – список

Вуді Ален, режисер

Вогні великого міста

Сьома печатка

Літо з Монікою

Велика ілюзія

Сунична галявина

Марк Цукерберг, засновник Facebook

Хрещений батько

Людина, яка змінила все

Залізна людина

Західне крило

Зоряні війни

Біллі Айліш, співачка

Людина, яка змінила все

Соціальна мережа

Бабадук

Чорне дзеркало

Американська історія жахів

Надя Дорофеєва, співачка

Паразити

Форрест Гамп

Друзі

Доктор Хаус

Дивовижна місіс Мейзел

Володимир Зеленський, президент України

Хрещений батько

Гра престолів

Вікінги

Пролітаючи над гніздом зозулі

Картковий будинок

Настя Каменських, співачка

Таємне життя Волтера Мітті

Траса 60

Бойфренд з майбутнього

У гонитві за щастям

Ілон Маск, винахідник

Залізна людина

Автостопом по галактиці

Чорне дзеркало

Місячний гонщик

Паразити

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які книги читають знаменитості.

Фото: billieeilish , IMDb, nadyadorofeeva

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