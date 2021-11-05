На Україну в ЄС ніхто не чекає? Експерти спростували головні міфи про Європейський Союз

Все, що треба знати про Євросоюз.
Після підписання угоди про безвізовий режим України та ЄС, ми посилили свої позиції у міжнародному рейтингу паспортів.
Сьогодні українці можуть користуватися безвізом зі 136 державами. Та Росія досі не може з цим змиритися.
Саме тому міфів про Європейський Союз в Інтернеті — чимало.
Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом з нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!
Чи правдиві міфи про Євросоюз?
“Українцям не потрібен безвіз ЄС, адже в більшості немає грошей на подорожі”
Голова ГО “Центр прикладних досліджень” Андрій Каракуц каже, що дослідження показує зовсім інше, і додає:
“Якщо брати доковідні часи 2018-19 років, то там постійно зростала кількість мандрівок до ЄС. Це дозволяє говорити про те, що, завдяки підвищенню мобільності українського населення, безвіз, безумовно, сприяє як економічному розвитку, так і культурній взаємодії”.
Директор аналітичного центру “Політика” Микола Давидюк теж спростовує цей міф.
“Якщо раніше авіаперевезення у країни ЄС коштували 500-600 доларів, то сьогодні туди можна полетіти за 10-30. Адже велика кількість нових лоукостів зайшла на наші ринки”, — пояснює експерт.
“ЄС слабшає і скоро розвалиться”
Про те, що ЄС розвалиться говорять вже майже двадцять років, — каже Андрій Каракуц.
За його словами, Євросоюз існує і буде існувати, і додає:
Все залежать від того, наскільки провідні країни-члени будуть зацікавлені в розвитку цього проекту.
“ЄС сьогодні найсильніший і найбільший ринок, куди хочуть потрапити політичні країни, чи розвалиться він — покаже тільки час, але поки що він продовжує рухатись вперед”, — вважає пан Давидюк.Також по темі: Шотландія готується відокремитися. Як Росія підігріває сепаратизм у Великій Британії Кожен українець винен по $10 тисяч? Експерти розвінчали головні міфи про МВФ Україна зможе відбити ракетний обстріл Кремля? Як і чим саме
“Україну в Євросоюзі ніхто не чекає”
Директор аналітичного центру “Політика” Микола Давидюк не погоджується із цим твердженням:
ЄС відкрив нам обійми і чекає, поки ми здійснимо антикорупційні реформи та поборемо різні політичні нюанси.
Європейська інтеграція України справді продовжується більше двадцяти років. Тим не менш, цей процес не є швидким. Якщо опиратись на досвід інших країн, країн Західних Балкан, які також з початку XXI століття розпочали свій шлях до ЄС, можна побачити, що ЄС продовжує розширюватися”.
Чи правда, що угода про асоціацію потрібна ЄС лише для того, що вільно продавати свої товари в Україні?
І невже торгівля з Євросоюзом погіршила стан української економіки?
Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.
Нагадаємо, раніше експерти прокоментували міфи про НАТО.
Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України, Unsplash