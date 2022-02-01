Війна чи мир: 5 сценаріїв розвитку подій в Україні

П’ять сценаріїв для україно-російських відносин.
Українці вже кілька місяців живуть на пороховій діжці. Скупчення російських військ біля українських кордонів непокоїть не лише наших громадян, але й країни заходу.
І поки одні ЗМІ публікують дані про ймовірні сценарії нападу на Україну, а інші їх спростовують, ми вирішили розібратися – чим конкретно може завершитись російська присутність і ескалація на українському кордоні?
І який сценарій розвитку подій найімовірніше обере Росія?
Сценарій №1: повномасштабна війна
Найстрашніший сценарій для кожного українця.
Причому привід може бути абсолютно надуманий, як от захист російськомовного населення, чи нібито задля врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні.
Політолог Тарас Березовець розповідає:
— Про нього каже британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Він взагалі каже, що Путін розробив сценарій блискавичної війни з наступом на Київ.
Тому логічно, що широкомасштабна війна цілком можлива і удар будуть наносити по найменш захищених українських ділянках кордону, тобто весь північний кордон – 1000 км.
Кордону з Білоруссю, який не охороняються, з окупованого Криму, де вони постійно посилюють свою присутність.
Деякі експерти заспокоюють, такий сценарій вкрай не вигідний і самій Росії.
По-перше, він передбачає величезні людські і фінансові втрати.
По-друге, Росія опиниться під шквалом таких західних санкцій, які не просто посилять ізоляцію РФ, а буквально роздавлять економіку країни-агресора.
Зрештою, українські Збройні Сили також готові до зустрічі із ворогом.
— Сценарій повномасштабного вторгнення має право на життя, але має найменшу відсоткову вірогідність, — стверджує політолог Микола Давидюк.
Росіяни будуть в невигідній позиції з точки зору особового складу, тому що в такому випадку формула йде 3 до одного, тобто їм потрібно в 3 рази більше військ, щоб атакувати.
А все-таки, наявність російських військ на так званих навчаннях і дислокація біля нашого кордону, зрозуміло, що настрій точно не піднімає.
Сценарій №2: локальна ескалація
Варіант, за якого російські війська все ж підуть в наступ проти України, але бої будуть вестись не за всю країну, а за окрему її частину.
Експерт Микола Давидюк вважає, що такий сценарій можливий:
— Причому до кінця не зрозуміл,о чи росіяни будуть наступати з акваторії, чи з повітря, чи , наприклад, вони зайдуть з Білорусі. Тут в них руки розв’язані. Для них же багато не треба.
Свого часу Азербайджан, граючи м’язами з вірменами, просто захоплював села.
І такі сценарії тут теж розглядаються, як зі слів Байдена на пресконференції: «Ну Путіну ж все одно треба буде щось зробити».
Наприклад, в інтересах Росії буде об’єднати суходільним коридором окуповану частину Донбасу із анексованим українським Кримом.
На думку Тараса Березовця Західні розвідки розглядають будь-які сценарії включно із створенням цього самого сухопутного коридору, який має зєднати ОРДЛО з окупованим Кримом.
Але з іншого боку, військові кажуть, що обороняти цю смугу прибережну буде дуже і дуже складно.Також по темі: Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду Як війна змінила українську армію? Еволюція оборонки та очікування до нового міністра Резнікова Нездоровий апетит. Де ж насправді закінчується Росія?
Але якщо з точки зору логіки захоплення з півдня не надто вигідне для агресора, то чи можливе загострення на Донбасі?
Скільки і які існують сценарії розвитку подій російської агресії проти України?
Який може стати нашою реальністю вже незабаром?
Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про відповіді на найгарячіші питання про війну.
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