Війна чи мир: 5 сценаріїв розвитку подій в Україні

П’ять сценаріїв для україно-російських відносин.

Українці вже кілька місяців живуть на пороховій діжці. Скупчення російських військ біля українських кордонів непокоїть не лише наших громадян, але й країни заходу.

І поки одні ЗМІ публікують дані про ймовірні сценарії нападу на Україну, а інші їх спростовують, ми вирішили розібратися – чим конкретно може завершитись російська присутність і ескалація на українському кордоні?

І який сценарій розвитку подій найімовірніше обере Росія?

Найстрашніший сценарій для кожного українця.

Причому привід може бути абсолютно надуманий, як от захист російськомовного населення, чи нібито задля врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні.

Політолог Тарас Березовець розповідає:

Тому логічно, що широкомасштабна війна цілком можлива і удар будуть наносити по найменш захищених українських ділянках кордону, тобто весь північний кордон – 1000 км.

Кордону з Білоруссю, який не охороняються, з окупованого Криму, де вони постійно посилюють свою присутність.

По-перше, він передбачає величезні людські і фінансові втрати.

По-друге, Росія опиниться під шквалом таких західних санкцій, які не просто посилять ізоляцію РФ, а буквально роздавлять економіку країни-агресора.

Зрештою, українські Збройні Сили також готові до зустрічі із ворогом.

Росіяни будуть в невигідній позиції з точки зору особового складу, тому що в такому випадку формула йде 3 до одного, тобто їм потрібно в 3 рази більше військ, щоб атакувати.

А все-таки, наявність російських військ на так званих навчаннях і дислокація біля нашого кордону, зрозуміло, що настрій точно не піднімає.

Варіант, за якого російські війська все ж підуть в наступ проти України, але бої будуть вестись не за всю країну, а за окрему її частину.

Експерт Микола Давидюк вважає, що такий сценарій можливий:

Свого часу Азербайджан, граючи м’язами з вірменами, просто захоплював села.

І такі сценарії тут теж розглядаються, як зі слів Байдена на пресконференції: «Ну Путіну ж все одно треба буде щось зробити».

Наприклад, в інтересах Росії буде об’єднати суходільним коридором окуповану частину Донбасу із анексованим українським Кримом.

На думку Тараса Березовця Західні розвідки розглядають будь-які сценарії включно із створенням цього самого сухопутного коридору, який має зєднати ОРДЛО з окупованим Кримом.

Але з іншого боку, військові кажуть, що обороняти цю смугу прибережну буде дуже і дуже складно.

Але якщо з точки зору логіки захоплення з півдня не надто вигідне для агресора, то чи можливе загострення на Донбасі?

Скільки і які існують сценарії розвитку подій російської агресії проти України?

Який може стати нашою реальністю вже незабаром?

