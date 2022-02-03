Не відстає від старшої сестри: Хлої Кардашян поділилась відвертим фото

37-річна Хлої потішила фанатів гарячим фото топлес.
Майже оголену світлину зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімку модель прикриває оголені груди руками й позує в блакинтних джинсах.
– Будь-який розмір, на кожен зріст, кожне прання, щоб підтримати ваші форми, – саме так написала у своєму пості теледіва.
Дійсно, хто ж краще може прорекламувати бренд одягу за його власницю?
І продажі одразу підскочать, тут немає сумнівів.Також по темі: Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні
Прихильниці зірки реаліті таку зухвалу відвертість оцінили.
Фанати поставили понад півтора мільйона вподобань під дописом улюблениці й завалили її компліментами в коментарях.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про гарячі фото Кім Кардашян.
Фото: khloekardashian