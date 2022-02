Не відстає від старшої сестри: Хлої Кардашян поділилась відвертим фото

37-річна Хлої потішила фанатів гарячим фото топлес.

Майже оголену світлину зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімку модель прикриває оголені груди руками й позує в блакинтних джинсах.

Дійсно, хто ж краще може прорекламувати бренд одягу за його власницю?

І продажі одразу підскочать, тут немає сумнівів.

Прихильниці зірки реаліті таку зухвалу відвертість оцінили.

Фанати поставили понад півтора мільйона вподобань під дописом улюблениці й завалили її компліментами в коментарях.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: khloekardashian

