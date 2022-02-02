Тренування не пройшли даремно! Єва Лонгорія вразила чудовою фігурою

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу відчайдушні домогосподарки, просто шокувала прихильників своїм розкішним тілом.
Модель похизувалася новенькою світлиною на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімку вона позує в яскравому помаранчевому бікіні й темній кофтинці.
Так Єва відзнялась для популярного глянцю про жіноче здоров’я.
Численні тренування, які Лонгорія частенько постила у себе на сторінці, точно не були даремними!
Мати таку підтягнуту й розкішну фігуру в 46 років не так уже й просто!
– Девіз 2022: спокійно, упевнено розчавити його! – саме так написала у своєму пості американка.
Прихильникам такі фото з перчинкою неабияк сподобались, адже вони поставили понад 135 тисяч уподобань.Також по темі: На межі спорт-шику та сексуальності. Добірка модних образів Дуа Ліпи Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику
До речі, хейтерських коментарів у Єви практично немає.
Воно й не дивно, адже таке неймовірне тіло вона заслужила, як ніхто інший!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про про ідеальний прес Дженніфер Лопес.
Фото: evalongoria