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ICTV Ранок 02.02.2022 16:20
02.02.2022 16:20
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Тренування не пройшли даремно! Єва Лонгорія вразила чудовою фігурою

Тренування не пройшли даремно! Єва Лонгорія вразила чудовою фігурою

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу відчайдушні домогосподарки, просто шокувала прихильників своїм розкішним тілом.

Модель похизувалася новенькою світлиною на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімку вона позує  в яскравому помаранчевому бікіні й темній кофтинці.

Так Єва відзнялась для популярного глянцю про жіноче здоров’я.

Численні тренування, які Лонгорія частенько постила у себе на сторінці, точно не були даремними!

Мати таку підтягнуту й розкішну фігуру в 46 років не так уже й просто!

 – Девіз 2022: спокійно, упевнено розчавити його! – саме так написала у своєму пості американка.

Прихильникам такі фото з перчинкою неабияк сподобались, адже вони поставили понад 135 тисяч уподобань.

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До речі, хейтерських коментарів у Єви практично немає.

Воно й не дивно, адже таке неймовірне тіло вона заслужила, як ніхто інший!

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про про ідеальний прес Дженніфер Лопес.

Фото: evalongoria

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Теги: Єва Лонгорія, інстаграм зірок, шоу-бізнес
02.02.2022 16:20



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