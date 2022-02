Тренування не пройшли даремно! Єва Лонгорія вразила чудовою фігурою

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу відчайдушні домогосподарки, просто шокувала прихильників своїм розкішним тілом.

Модель похизувалася новенькою світлиною на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімку вона позує в яскравому помаранчевому бікіні й темній кофтинці.

Так Єва відзнялась для популярного глянцю про жіноче здоров’я.

Численні тренування, які Лонгорія частенько постила у себе на сторінці, точно не були даремними!

Мати таку підтягнуту й розкішну фігуру в 46 років не так уже й просто!

Прихильникам такі фото з перчинкою неабияк сподобались, адже вони поставили понад 135 тисяч уподобань.

До речі, хейтерських коментарів у Єви практично немає.

Воно й не дивно, адже таке неймовірне тіло вона заслужила, як ніхто інший!

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про про ідеальний прес Дженніфер Лопес.

Фото: evalongoria

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.