Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику

Відома 52-річна американська поп діва порадувала підписників новими фото.
Зірка похизувалася своїм стильним луком, що складається зі шкіряного бюсту й куртки.
Сама Дженніфер запитала у своїх підписників під постом:
Як краще? З курточкою чи без неї?
Користувачі Інстаграму не змогли промовчати й написали десятки компліментів у коментарях.
— Усе одно як! Ти маєш неймовірний вигляд, — відповіла прихильниця співачки.
За добу фото Джей Ло встигло назбирати понад один мільйон уподобань, тож сумніватися в тому, що її розкішна фігура сподобалась підписникам, не доводиться.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про благодійність і Дженніфер Лопес.
Фото: jlo
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20.01.2022 20:20
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