Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику

Відома 52-річна американська поп діва порадувала підписників новими фото.

Зірка похизувалася своїм стильним луком, що складається зі шкіряного бюсту й куртки.

Сама Дженніфер запитала у своїх підписників під постом:

Користувачі Інстаграму не змогли промовчати й написали десятки компліментів у коментарях.

За добу фото Джей Ло встигло назбирати понад один мільйон уподобань, тож сумніватися в тому, що її розкішна фігура сподобалась підписникам, не доводиться.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про благодійність і Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

