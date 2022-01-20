УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 20.01.2022 20:20
20.01.2022 20:20
Поділитися

Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику

Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику

Відома 52-річна американська поп діва порадувала підписників новими фото.

Зірка похизувалася своїм стильним луком, що складається зі шкіряного бюсту й куртки.

Сама Дженніфер запитала у своїх підписників під постом:

Як краще? З курточкою чи без неї?

Користувачі Інстаграму не змогли промовчати й написали десятки компліментів у коментарях.

— Усе одно як! Ти маєш неймовірний вигляд, — відповіла прихильниця співачки.

За добу фото Джей Ло встигло назбирати понад один мільйон уподобань, тож сумніватися в тому, що її розкішна фігура сподобалась підписникам, не доводиться.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про благодійність і Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
20.01.2022 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь