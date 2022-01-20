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ICTV Ранок 20.01.2022 18:30
20.01.2022 18:30
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Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту

Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту

Дружина 44-го президента США  Барака Обами енергійно зустріла свій день народження.

Мішель поділилась веселим відео зі святковим фото на своїй сторінці в Інстаграм.

Відома американка подякувала всім за привітання.

У своєму пості вона написала:

Ось і солодкий 58-й рік! Я дуже вдячна за підтримку стількох людей. Із нетерпінням чекаю на те, що приготує цей рік!

На відео колишня перша леді радісно пританцьовує. А чому б і ні?

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Коли людина щаслива, вона щаслива в будь-якому віці.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відверті фото Кім Кардашян.

Фото: michelleobama

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Теги: інстаграм зірок, Мішель Обама, шоу-бізнес
20.01.2022 18:30



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