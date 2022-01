Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту

Дружина 44-го президента США Барака Обами енергійно зустріла свій день народження.

Мішель поділилась веселим відео зі святковим фото на своїй сторінці в Інстаграм.

Відома американка подякувала всім за привітання.

У своєму пості вона написала:

На відео колишня перша леді радісно пританцьовує. А чому б і ні?

Коли людина щаслива, вона щаслива в будь-якому віці.

