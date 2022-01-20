Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту

Дружина 44-го президента США Барака Обами енергійно зустріла свій день народження.
Мішель поділилась веселим відео зі святковим фото на своїй сторінці в Інстаграм.
Відома американка подякувала всім за привітання.
У своєму пості вона написала:
Ось і солодкий 58-й рік! Я дуже вдячна за підтримку стількох людей. Із нетерпінням чекаю на те, що приготує цей рік!
На відео колишня перша леді радісно пританцьовує. А чому б і ні?Також по темі: Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу Зірка епатажу. Леді Гага з'явилася на обкладинці журналу в несподіваному образі
Коли людина щаслива, вона щаслива в будь-якому віці.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про відверті фото Кім Кардашян.
Фото: michelleobama