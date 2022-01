“На шляху до кращої себе”. Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес вразила фанатів відео з тренування у спортзалі.

Цим роликом знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

На ролику Джей Ло в чорному обтислому топі та лосинах.

Під час занять вона підіймала штангу та займалася на тренажерах.

Підписники Джей Ло у захваті від того, як артистка завзято виконує вправи.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч.

Фото: jlo

