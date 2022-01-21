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ICTV Ранок 21.01.2022 20:20
21.01.2022 20:20
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“На шляху до кращої себе”. Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі

“На шляху до кращої себе”. Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес вразила фанатів відео з тренування у спортзалі.

Цим роликом знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

На ролику Джей Ло в чорному обтислому топі та лосинах.

Під час занять вона підіймала штангу та займалася на тренажерах.

— На моєму шляху до кращої себе, – підписала Дженіфер.

Підписники Джей Ло у захваті від того, як артистка завзято виконує вправи.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
21.01.2022 20:20



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