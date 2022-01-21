“На шляху до кращої себе”. Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес вразила фанатів відео з тренування у спортзалі.
Цим роликом знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.
На ролику Джей Ло в чорному обтислому топі та лосинах.
Під час занять вона підіймала штангу та займалася на тренажерах.
— На моєму шляху до кращої себе, – підписала Дженіфер.
Підписники Джей Ло у захваті від того, як артистка завзято виконує вправи.Також по темі: Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику Секрети краси Дженніфер Еністон: як молодо виглядати, коли тобі за 50 "Бойовий" макіяж. Гайді Клум показала фото 30-річної давності
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч.
Фото: jlo