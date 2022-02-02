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ICTV Ранок 02.02.2022 12:20
02.02.2022 12:20
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“Не хочуть вбивати через амбіції Кремля”? Як росіяни ставляться до агресії щодо України

“Не хочуть вбивати через амбіції Кремля”? Як росіяни ставляться до агресії щодо України

Що думають пересічні росіяни щодо агресивних планів Кремля щодо України?

“Тільки б не було війни!” — це заява представників інтелігенції та відомих публічних людей Росії проти агресії Кремля.

Ініціаторами і першими підписантами “Заяви прихильників миру” виступили відомі російські науковці, правозахисники, музиканти та актори: музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисники Лев Пономарьов та інші.

Але Росія — це значно більше за кілька десятків діячів культури.

Це близько 145 мільйонів громадян, над якими вже понад 20 років володарює Путін і які чомусь продовжують підтримувати диктатора.

Чи хочуть самі росіяни війни з Україною?

Частина російських громадян звинувачують у нинішній ескалації Захід, НАТО і США.

Вони практично повністю знімають відповідальність із Кремля.

Інші говорять, мовляв, готові воювати лише у разі примусу.

Зрештою, останні місяці російська пропаганда активно включилася у поширення фейку, ніби Україна готує наступ на окупований Донбас та власне Росію.

Російська пропаганда

У Росії є й ті, хто дійсно готовий до великої війни з Україною.

Це наслідки емоційного накачування ненавистю з екранів російського зомбоящика.

Усі міфи про так званих “українських нацистів і бандерівців, які нібито нищать народ Донбасу” і “розіп’ятих хлопчиків” дають свої плоди.

Через пропаганду частина росіян може щиро ненавидіти Україну, але чи готові вони помирати за Росію?

– Ні, – кажуть фахівці.

Нещодавно у російському аналітичному Левада-Центрі, який у РФ визнали іноземним агентом, опублікували дослідження про ставлення росіян до війни.

Понад 70% її бояться.

От тільки до кінця не розуміють, з ким же ця війна може бути.

37% росіян вважають, що війна буде з Україною, ще близько 20% вважають, що із Заходом та військами НАТО.

Експерти пояснюють, що уявлення про ворога в Росії доволі розмите.

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Що хочуть звичайні пересічні росіяни?

Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми показували відповіді військових експертів на найгарячіші питання про війну.

Фото: Рexels

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Теги: війна, Кремль, Росія, росіяни, Україна
02.02.2022 12:20



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