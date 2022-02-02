“Не хочуть вбивати через амбіції Кремля”? Як росіяни ставляться до агресії щодо України

Що думають пересічні росіяни щодо агресивних планів Кремля щодо України?
“Тільки б не було війни!” — це заява представників інтелігенції та відомих публічних людей Росії проти агресії Кремля.
Ініціаторами і першими підписантами “Заяви прихильників миру” виступили відомі російські науковці, правозахисники, музиканти та актори: музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисники Лев Пономарьов та інші.
Але Росія — це значно більше за кілька десятків діячів культури.
Це близько 145 мільйонів громадян, над якими вже понад 20 років володарює Путін і які чомусь продовжують підтримувати диктатора.
Чи хочуть самі росіяни війни з Україною?
Частина російських громадян звинувачують у нинішній ескалації Захід, НАТО і США.
Вони практично повністю знімають відповідальність із Кремля.
Інші говорять, мовляв, готові воювати лише у разі примусу.
Зрештою, останні місяці російська пропаганда активно включилася у поширення фейку, ніби Україна готує наступ на окупований Донбас та власне Росію.
Російська пропаганда
У Росії є й ті, хто дійсно готовий до великої війни з Україною.
Це наслідки емоційного накачування ненавистю з екранів російського зомбоящика.
Усі міфи про так званих “українських нацистів і бандерівців, які нібито нищать народ Донбасу” і “розіп’ятих хлопчиків” дають свої плоди.
Через пропаганду частина росіян може щиро ненавидіти Україну, але чи готові вони помирати за Росію?
– Ні, – кажуть фахівці.
Нещодавно у російському аналітичному Левада-Центрі, який у РФ визнали іноземним агентом, опублікували дослідження про ставлення росіян до війни.
Понад 70% її бояться.
От тільки до кінця не розуміють, з ким же ця війна може бути.
37% росіян вважають, що війна буде з Україною, ще близько 20% вважають, що із Заходом та військами НАТО.
Експерти пояснюють, що уявлення про ворога в Росії доволі розмите.Також по темі: 5 ознак повномасштабної війни: як українці дізнаються про початок активних бойових дій? Війна чи мир: 5 сценаріїв розвитку подій в Україні Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду
Що хочуть звичайні пересічні росіяни?
Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми показували відповіді військових експертів на найгарячіші питання про війну.
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