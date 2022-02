“Не хочуть вбивати через амбіції Кремля”? Як росіяни ставляться до агресії щодо України

Що думають пересічні росіяни щодо агресивних планів Кремля щодо України?

“Тільки б не було війни!” — це заява представників інтелігенції та відомих публічних людей Росії проти агресії Кремля.

Ініціаторами і першими підписантами “Заяви прихильників миру” виступили відомі російські науковці, правозахисники, музиканти та актори: музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисники Лев Пономарьов та інші.

Але Росія — це значно більше за кілька десятків діячів культури.

Це близько 145 мільйонів громадян, над якими вже понад 20 років володарює Путін і які чомусь продовжують підтримувати диктатора.

Частина російських громадян звинувачують у нинішній ескалації Захід, НАТО і США.

Вони практично повністю знімають відповідальність із Кремля.

Зрештою, останні місяці російська пропаганда активно включилася у поширення фейку, ніби Україна готує наступ на окупований Донбас та власне Росію.

У Росії є й ті, хто дійсно готовий до великої війни з Україною.

Це наслідки емоційного накачування ненавистю з екранів російського зомбоящика.

Усі міфи про так званих “українських нацистів і бандерівців, які нібито нищать народ Донбасу” і “розіп’ятих хлопчиків” дають свої плоди.

Через пропаганду частина росіян може щиро ненавидіти Україну, але чи готові вони помирати за Росію?

Нещодавно у російському аналітичному Левада-Центрі, який у РФ визнали іноземним агентом, опублікували дослідження про ставлення росіян до війни.

От тільки до кінця не розуміють, з ким же ця війна може бути.

37% росіян вважають, що війна буде з Україною, ще близько 20% вважають, що із Заходом та військами НАТО.

Експерти пояснюють, що уявлення про ворога в Росії доволі розмите.

Що хочуть звичайні пересічні росіяни?

Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Рexels

