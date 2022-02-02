Гаряча кров: Шакіра поділилась відео із запальним танцем

Відома 44-річна співачка колумбійського походження потішила прихильників гарячими танцями.
Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На відео артистка виконує спеціальні вправи разом зі свою тренеркою, а потім танцює під музику.
Кому ж, як не Шакірі запалювати підписників!
Кожна її пісня чи кліп – справжня танцювальна бомба.
– Наступного дня після Дня народження мого сина. Нехай дохдають торт! – з іронією написала у своєму пості Шакіра.
Підписники її спекотні танці оцінили й наставили аж 400 тисяч уподобань.Також по темі: "На шляху до кращої себе". Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі На межі спорт-шику та сексуальності. Добірка модних образів Дуа Ліпи Бачать не очима, а серцем. Знаменитості із проблемами зору
Воно й не дивно, адже відео дійсно моментально дарує хороший настрій і надихає йти займатися спортом у залі.
Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як фанати розкритикували танці Шакіри.
Фото: Gipher