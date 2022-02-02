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ICTV Ранок 02.02.2022 20:20
02.02.2022 20:20
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Гаряча кров: Шакіра поділилась відео із запальним танцем

Гаряча кров: Шакіра поділилась відео із запальним танцем

Відома 44-річна співачка колумбійського походження потішила прихильників гарячими танцями.

Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На відео артистка виконує спеціальні вправи разом зі свою тренеркою, а потім танцює під музику.

Кому ж, як не Шакірі запалювати підписників!

Кожна її пісня чи кліп – справжня танцювальна бомба.

 – Наступного дня після Дня народження мого сина. Нехай дохдають торт! – з іронією написала у своєму пості Шакіра.

Підписники її спекотні танці оцінили й наставили аж 400 тисяч уподобань.

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Воно й не дивно, адже відео дійсно моментально дарує хороший настрій і надихає йти займатися спортом у залі.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як фанати розкритикували танці Шакіри.

Фото: Gipher

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Теги: зірковий інстаграм, Шакіра, шоу-бізнес
02.02.2022 20:20



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