Гаряча кров: Шакіра поділилась відео із запальним танцем

Відома 44-річна співачка колумбійського походження потішила прихильників гарячими танцями.

Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На відео артистка виконує спеціальні вправи разом зі свою тренеркою, а потім танцює під музику.

Кому ж, як не Шакірі запалювати підписників!

Кожна її пісня чи кліп – справжня танцювальна бомба.

Підписники її спекотні танці оцінили й наставили аж 400 тисяч уподобань.

Воно й не дивно, адже відео дійсно моментально дарує хороший настрій і надихає йти займатися спортом у залі.

Фото: Gipher

