В Україні масово “мінують” школи! Хто за цим стоїть і чого хочуть?

По всій Україні зі шкіл евакуюють дітей через масові повідомлення про замінування.

Навчальний процес зірвано. Деякі міста перейшли на дистанційне навчання.

Батьки не в захваті.

Думаєте це хтось розважається? Чи діти самі «мінують» школи аби не писати контрольних?

Наші фахівці переконані, проблема набагато серйозніша.

Це може бути спланована добре організована кампанія з дестабілізації ситуації в країні.

Псевдомінування це й ще фінансовий удар по Україні.

Щодня шукати вибухівку виїжджають поліцейські, вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики. І це коштує бюджету мільйони гривень.

Всі розуміють, найімовірніше ніякої вибухівки немає. Але не виїхати на виклик силовики не можуть.

І попри велику кількість неправдивих повідомлень, не можна розслаблятися, кажуть спеціалісти.

Треба радикально розв’язувати цю проблему. Інакше це може зіграти проти нас.

Чому б’ють саме по школах?

Чому поліція не може знайти винних та зупинити це божевілля?

