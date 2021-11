Після нападу на Україну на Росію чекає крах? Сумні сценарії для Кремля у разі великої війни

Ситуація загострюється. Посольство США в Україні опублікувало сповіщення безпеки і попередження для громадян США щодо “незвичайної військової активності Росії поблизу українських кордонів та в окупованому Криму”.

А ці хлопці словами не розкидаються. Загроза реальна.

Експерти також запевняють, усе те, що нині відбувається на східних українських кордонах і усі останні заяви країни-агресора потрібно сприймати надсерйозно.

Але відкритими залишаються кілька питань: чому Росія готова пожертвувати тисячами життів? Якими будуть наслідки? І чи не повалить велика війна правління диктатора Путіна?

Давайте розглянемо різні сценарії розвитку подій.

По-перше, масштабний наступ Росії на Україну не залишить осторонь цивілізований світ.

Реакція буде.

Причому, за прогнозами експертів, не лише на рівні “глибокої занепокоєності і засудження дій Кремля”, а й на рівні реальних дій.

Насамперед йдеться про газ.

Політолог Володимир Цибулько каже:

“Я думаю, що буде призупинений експорт вуглеводню, нафти, газу в розвинені цивілізовані країни. Годувати агресора — морально і політично програшно. Чинні влади в цивілізованих країнах потраплять під такий шквал критики, що вони втратять. Вони ж електорально залежні. На цьому політичному капіталі вони програють, а не виграють”.

З іншого боку, яким би правильним з моральної точки зори було б рішення обмежити торгівлю з Росією через її агресію, на думку експертів не всі собі це можуть дозволити.

І Путін це також розуміє.

“Євросоюз залежить від постачання російського газу на 35%. Довго в умовах зими вони витримати не можуть. І це, до речі, ще раз пояснює чому Путіну потрібне вторгнення взимку. Тому що споживання російського газу є максимальним. Вони можуть перекрити формально трубу, на який час тиждень-два, а Путін буде сидіти потирати ручки і знати, що рано чи пізно все одно будуть змушені її відкрити”, — каже політолог Тарас Березовець.

Ще один варіант реакції Заходу на агресію Кремля – відключення Росії від системи SWIFT — Міжнародної міжбанківської системи передачі платежів.

На заході вже давно розглядають ідею виключити із системи РФ, а у квітні Європарламент навіть ухвалив відповідну резолюцію.

Політолог Максим Джигун каже:

“Відключення від системи SWIFT стало б одним із найбільш болючих ударів для Росії сьогодні. Воно би спричинило певний бум всередині бізнесових кіл російських. Великий російський бізнес, так чи інакше, орієнтований на зовнішній світ. Усі компанії, які пов’язані з державним сектором експортують корисні копалини, енергоносії, також максимально залежні від зовнішнього світу”.

Також не варто забувати, що велика війна завжди впливає на економіку країни.

Російська не виняток. Тим паче і зараз з нею не все гладко.

За словами Володимира Цибулько, рубль похитнувся вже за останні кілька днів, лише на фоні новин із США про готовність подальшого тиску на Росію. Експерт також додає:

“Падіння російської економіки стабільно спостерігається щороку на рівні 3-5%. Вони втратили від санкцій за різними оцінками приблизно 50 млрд євро. Для Кремля це не велика, будем казати відверто, втрата. Він її компенсує зростанням ціни на вуглеводень, на російський газ і нафту”, — коментує Тарас Березовець.

