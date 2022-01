Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України

Як повномасштабне вторгнення вдарить по Росії.

23 січня 2022 року в Росії назвали “чорним” днем, адже російський фондовий ринок обвалився.

За один долар в обмінниках держави-агресора просили 79 рублів.

Це антирекорд з листопада 2020 року!

І, схоже, це тільки початок!

США обіцяють Кремлю справжню катастрофу, якщо вони таки вирішать піти повномасштабною війною на Україну.

Яка справжня ціна війни для агресора?

Яку ціну заплатить кожен росіянин за чергову воєнну авантюру Кремля?

Чому війна проти України може стати смертельним вироком для Путіна?

Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако.

