Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку

Кім Кардашян показала нові відверті фото у купальнику.
Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм-блозі.
Кім позує в чорному купальнику, лежачи на піску, прикривши інтимне місце ногою.
— Пляжна вечірка, – підписала свої фото теледіва.
На фото вона вигинається у сексуальні пози.
Підписники у захваті від фігури Кардашян і просто засипають її компліментами в коментарях.Також по темі: Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль Зухвалий образ у стилі Рірі! Ріанна поділилась фото в білизні Леді в чорному. Кім Кардашян зачарувала прихильників глибоким декольте
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.
Фото: kimkardashian