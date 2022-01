Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку

Кім Кардашян показала нові відверті фото у купальнику.

Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм-блозі.

Кім позує в чорному купальнику, лежачи на піску, прикривши інтимне місце ногою.

На фото вона вигинається у сексуальні пози.

Підписники у захваті від фігури Кардашян і просто засипають її компліментами в коментарях.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.

Фото: kimkardashian

