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ICTV Ранок 21.01.2022 17:10
21.01.2022 17:10
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Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку

Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку

Кім Кардашян показала нові відверті фото у купальнику.

Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм-блозі.

Кім позує в чорному купальнику, лежачи на піску, прикривши інтимне місце ногою.

— Пляжна вечірка, – підписала  свої фото теледіва.

На фото вона вигинається у сексуальні пози.

Підписники у захваті від фігури Кардашян і просто засипають її компліментами в коментарях.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
21.01.2022 17:10



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