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ICTV Ранок 01.02.2022 20:15
01.02.2022 20:15
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Талановита донька відомої мами. Кайя Гербер похизувалась знімками в білизні

Талановита донька відомої мами. Кайя Гербер похизувалась знімками в білизні

20-річна дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер потішила прихильників спокусливими фото в білизні.

Світлинами дівчина поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На кадрах юна модель позує в комплекті білого кольору, спираючись на пухнасте крісло.

 – На домашньому, – прокоментувала своє фото Кайя.

Підписники такий стиль оцінили й наставили понад 400 тисяч уподобань під постом красуні.

Дівчина дуже швидко наздогнала зіркову матусю й також стала моделлю не лише в глянцях, а й на світових подіумах.

Варто зазначити й те, що вона дуже рано стала амбасадоркою популярного на весь світ бренду.

Мама Гербер точно має пишатися такою донькою.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про пікантні фото Кріштіану Роналду.

Фото: kaiagerber

 

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Теги: інстаграм зірок, Сінді Кроуфорд, шоу-бізнес
01.02.2022 20:15



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