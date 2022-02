Талановита донька відомої мами. Кайя Гербер похизувалась знімками в білизні

20-річна дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер потішила прихильників спокусливими фото в білизні.

Світлинами дівчина поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На кадрах юна модель позує в комплекті білого кольору, спираючись на пухнасте крісло.

Підписники такий стиль оцінили й наставили понад 400 тисяч уподобань під постом красуні.

Дівчина дуже швидко наздогнала зіркову матусю й також стала моделлю не лише в глянцях, а й на світових подіумах.

Варто зазначити й те, що вона дуже рано стала амбасадоркою популярного на весь світ бренду.

Мама Гербер точно має пишатися такою донькою.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kaiagerber

