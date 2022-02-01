Талановита донька відомої мами. Кайя Гербер похизувалась знімками в білизні

20-річна дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер потішила прихильників спокусливими фото в білизні.
Світлинами дівчина поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На кадрах юна модель позує в комплекті білого кольору, спираючись на пухнасте крісло.
– На домашньому, – прокоментувала своє фото Кайя.
Підписники такий стиль оцінили й наставили понад 400 тисяч уподобань під постом красуні.
Дівчина дуже швидко наздогнала зіркову матусю й також стала моделлю не лише в глянцях, а й на світових подіумах.
Варто зазначити й те, що вона дуже рано стала амбасадоркою популярного на весь світ бренду.
Мама Гербер точно має пишатися такою донькою.Також по темі: Бачать не очима, а серцем. Знаменитості із проблемами зору Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту
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Фото: kaiagerber