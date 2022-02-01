Як вижити без світла та Інтернету? Блекаут у Центральній Азії

Без світла днями залишилися жителі Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Через відключення електроенергії перестали працювати аеропорти, світлофори, а багато людей залишилися без мобільного зв’язку та Інтернету, адже пристрої банально не було де зарядити.

За попередніми даними, причиною колапсу стала аварія.

Річ у тім, що електромережі трьох азійських країн об’єднані в одну ізольовану від світу систему, південне енергокільце, ще з радянських часів.

Тож інші держави навіть за бажанням не можуть допомогти з ліквідацією наслідків аварії.

Чи може блекаут спіткати Україну?

Враховуючи ще й те, що наша держава перебуває в одній енергомережі з Білоруссю та Росією!

Тож як вижити без електроенергії?

Ранок у Великому Місті розкаже, що робити у разі відключення світла, тепла, мобільного зв’язку та Інтернету!

Поради з виживання

Підготовка

Жодна війна не починається з військових дій, — вкотре зазначають експерти.

Ворог, ймовірно, розпочне з диверсій та кібератак. До того ж російські хакери з 2014 року регулярно атакують Україну.

І хоча нещодавню масштабну кібератаку у ніч на 14 січня вдалося відбити, жодних гарантій, що щось подібне не повториться вже найближчим часом!

Агресивна Росія у першу ж чергу може поцілити в об’єкти критичної інфраструктури як от електромережі.

Експерти кажуть, щоб масштабне відключення електроенергії не викликало паніки, необхідно підготуватись заздалегідь.

Адже ніхто не знає, як довго доведеться сидіти у суцільній темряві.

Рятувальник, учасник АТО/ООС, фахівець з тактичної медицини, Олександр Стерліков говорить:

— Приготувати свічки, приготувати ліхтарики і ліхтарик тримати десь так, щоб його легко було знайти.

Мобільний краще тримає заряд найпростіший – кнопковий.

Щодо ліхтариків, то краще брати світлодіодні, там, де не одна яскрава лампочка, а багато-багато маленьких лампочок, зібраних в одне. Такий ліхтарик може кілька днів світити.

Що знадобиться?

Додатковими джерелами світла також можуть служити світильники або нічники, які працюють від акумуляторів чи батарейок, газові лампи.

У будь-якому разі вам знадобляться батарейки та акумулятори для різних пристроїв. Підготуйте також заряджені Power bank.

У разі відключення електроенергії смартфони варто перевести у режим економії заряду та видалити зайві додатки, які швидко саджають акумулятор.

До слова, у 2020 році фахівці TechEngage британського онлайн-журналу про технології включили до переліку так званих “пожирачів” батареї мобільних телефонів застосунки Netflix та YouTube.

Експерти також радять переписати в записник важливі контакти і роздрукувати копії документів, які ви звикли зберігати на USB-накопичувачах або у додатку Дія.

Як бути, якщо немає опалення?

Як же бути у разі відключення мобільного зв’язку та Інтернету?

Звідки отримувати новини та екстрені повідомлення для населення?

Детальніше про все дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що військові експерти відповіли на найгарячіші питання про війну Росії проти України.

Фото: Рexels

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