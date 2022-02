Як вижити без світла та Інтернету? Блекаут у Центральній Азії

Без світла днями залишилися жителі Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Через відключення електроенергії перестали працювати аеропорти, світлофори, а багато людей залишилися без мобільного зв’язку та Інтернету, адже пристрої банально не було де зарядити.

За попередніми даними, причиною колапсу стала аварія.

Річ у тім, що електромережі трьох азійських країн об’єднані в одну ізольовану від світу систему, південне енергокільце, ще з радянських часів.

Тож інші держави навіть за бажанням не можуть допомогти з ліквідацією наслідків аварії.

Чи може блекаут спіткати Україну?

Враховуючи ще й те, що наша держава перебуває в одній енергомережі з Білоруссю та Росією!

Тож як вижити без електроенергії?

Ранок у Великому Місті розкаже, що робити у разі відключення світла, тепла, мобільного зв’язку та Інтернету!

Жодна війна не починається з військових дій, — вкотре зазначають експерти.

Ворог, ймовірно, розпочне з диверсій та кібератак. До того ж російські хакери з 2014 року регулярно атакують Україну.

І хоча нещодавню масштабну кібератаку у ніч на 14 січня вдалося відбити, жодних гарантій, що щось подібне не повториться вже найближчим часом!

Експерти кажуть, щоб масштабне відключення електроенергії не викликало паніки, необхідно підготуватись заздалегідь.

Адже ніхто не знає, як довго доведеться сидіти у суцільній темряві.

Рятувальник, учасник АТО/ООС, фахівець з тактичної медицини, Олександр Стерліков говорить:

Мобільний краще тримає заряд найпростіший – кнопковий.

Щодо ліхтариків, то краще брати світлодіодні, там, де не одна яскрава лампочка, а багато-багато маленьких лампочок, зібраних в одне. Такий ліхтарик може кілька днів світити.

Додатковими джерелами світла також можуть служити світильники або нічники, які працюють від акумуляторів чи батарейок, газові лампи.

У будь-якому разі вам знадобляться батарейки та акумулятори для різних пристроїв. Підготуйте також заряджені Power bank.

До слова, у 2020 році фахівці TechEngage британського онлайн-журналу про технології включили до переліку так званих “пожирачів” батареї мобільних телефонів застосунки Netflix та YouTube.

Експерти також радять переписати в записник важливі контакти і роздрукувати копії документів, які ви звикли зберігати на USB-накопичувачах або у додатку Дія.

Як бути, якщо немає опалення?

Як же бути у разі відключення мобільного зв’язку та Інтернету?

Звідки отримувати новини та екстрені повідомлення для населення?

Детальніше про все дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Рexels

