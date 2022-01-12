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Video: Казахстан здали Росії без бою? Яка кінцева мета погромів та введення військ ОДКБ

Казахстан здали Росії?  Сотні вбитих, тисячі заарештованих. В країну введені іноземні війська. Такий попередній підсумок тижня протестів в Казахстані. Погроми, які стали приводом для введення військ ОДКБ, були постановочними, кажуть фахівці. Безлади не були настільки масштабними, щоб місцеві силовики не могли з ними впоратись самостійно. Однак, складається враження, що їм був відданий наказ не втручатись. Банди мародерів посіяли страх серед людей, які самі почали просити навести порядок "жорсткою" рукою. [read_more_news] То що насправді сталося в Казахстані? Що відбувається нині і як ситуація розвиватиметься далі? Детальніше про це дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого очікувати від протестів у Казахстані. Фото: Адміністрація президента Казахстана

Казахстан здали Росії без бою? Яка кінцева мета погромів та введення військ ОДКБ
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Казахстан здали Росії? 

Сотні вбитих, тисячі заарештованих.

В країну введені іноземні війська.

Такий попередній підсумок тижня протестів в Казахстані.

Погроми, які стали приводом для введення військ ОДКБ, були постановочними, кажуть фахівці.

Безлади не були настільки масштабними, щоб місцеві силовики не могли з ними впоратись самостійно.

Однак, складається враження, що їм був відданий наказ не втручатись.

Банди мародерів посіяли страх серед людей, які самі почали просити навести порядок “жорсткою” рукою.

Також по темі: У Казахстані панує ще більший культ правителя, ніж у Росії Захистить від катастроф? Закон «Про критичну інфраструктуру» Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія

То що насправді сталося в Казахстані?

Що відбувається нині і як ситуація розвиватиметься далі?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого очікувати від протестів у Казахстані.

Фото: Адміністрація президента Казахстана

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ICTV / Ранок / Казахстан здали Росії без бою? Яка кінцева мета погромів та введення військ ОДКБ / 12.01.2022 11:20
12.01.2022 11:20

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