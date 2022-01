Казахстан здали Росії без бою? Яка кінцева мета погромів та введення військ ОДКБ

Казахстан здали Росії?

Сотні вбитих, тисячі заарештованих.

В країну введені іноземні війська.

Такий попередній підсумок тижня протестів в Казахстані.

Погроми, які стали приводом для введення військ ОДКБ, були постановочними, кажуть фахівці.

Безлади не були настільки масштабними, щоб місцеві силовики не могли з ними впоратись самостійно.

Однак, складається враження, що їм був відданий наказ не втручатись.

Банди мародерів посіяли страх серед людей, які самі почали просити навести порядок “жорсткою” рукою.

То що насправді сталося в Казахстані?

Що відбувається нині і як ситуація розвиватиметься далі?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого очікувати від протестів у Казахстані.

Фото: Адміністрація президента Казахстана

