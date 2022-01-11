УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Казахстан у вогні: чого очікувати від протестів і хто в усьому винен?

Усе, що потрібно знати про протести в Казахстані! Алмати у вогні. Найбільше місто Казахстану перетворилося на попелище, а колись мирне небо розсікають кулі автоматів. Адміністративні будівлі перетворились на згарища, десятки автомобілів догорають просто неба. За офіційними даними загинуло близько ста шістдесяти людей, близько 6 тисяч осіб заарештували. Усе це наслідки масового протесту, який охопив країну на початку року. [read_more_news] То що стало причиною руйнації колишньої столиці Казахстану і стількох смертей? Кому все-таки вдалося зупинити хаос і погроми в країні? Чому мирні протестувальники раптом перетворилися на злісних мародерів? Детальніше дивіться в нашому сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгучніші політичні події 2021-го року. Фото: PixaBay

Казахстан у вогні: чого очікувати від протестів і хто в усьому винен?
0 Коментувати

Усе, що потрібно знати про протести в Казахстані!

Алмати у вогні. Найбільше місто Казахстану перетворилося на попелище, а колись мирне небо розсікають кулі автоматів.

Адміністративні будівлі перетворились на згарища, десятки автомобілів догорають просто неба.

За офіційними даними загинуло близько ста шістдесяти людей, близько 6 тисяч осіб заарештували. Усе це наслідки масового протесту, який охопив країну на початку року.

Також по темі: Нова революція? Чому кубинці вийшли на протести Повстання проти "годувальника"? Чому протести в Росії не стають масовими Путін втрачає Казахстан

То що стало причиною руйнації колишньої столиці Казахстану і стількох смертей?

Кому все-таки вдалося зупинити хаос і погроми в країні?

Чому мирні протестувальники раптом перетворилися на злісних мародерів?

Детальніше дивіться в нашому сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгучніші політичні події 2021-го року.

Фото: PixaBay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Казахстан у вогні: чого очікувати від протестів і хто в усьому винен? / 11.01.2022 18:00
11.01.2022 18:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь