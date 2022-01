Казахстан у вогні: чого очікувати від протестів і хто в усьому винен?

Усе, що потрібно знати про протести в Казахстані!

Алмати у вогні. Найбільше місто Казахстану перетворилося на попелище, а колись мирне небо розсікають кулі автоматів.

Адміністративні будівлі перетворились на згарища, десятки автомобілів догорають просто неба.

За офіційними даними загинуло близько ста шістдесяти людей, близько 6 тисяч осіб заарештували. Усе це наслідки масового протесту, який охопив країну на початку року.

То що стало причиною руйнації колишньої столиці Казахстану і стількох смертей?

Кому все-таки вдалося зупинити хаос і погроми в країні?

Чому мирні протестувальники раптом перетворилися на злісних мародерів?

Детальніше дивіться в нашому сюжеті.

Фото: PixaBay

