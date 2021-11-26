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Video: Червоне світло для Кремля. Якою буде нова влада Німеччини щодо Росії

Кінець епохи Ангели Меркель. Соціал-Демократи, Зелені та Вільні Демократи у Німеччині нарешті домовились про коаліцію. Преса назвала її "Світлофор". Справа у партійних кольорах. [read_more_news] Партія Меркель йде в опозицію, а канцлером ФРН стане Олаф Шольц. У тексті коаліційної угоди згадали і про Україну, і про Росію. Чи запалить нова влада у Берліні червоне світло для Путіна та його підривного трубопроводу "Північний Потік-2"? Чого чекати Україні від німецького уряду і парламенту? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи обвалить Америка ціну на нафту. Фото: Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Pixabay

Червоне світло для Кремля. Якою буде нова влада Німеччини щодо Росії
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Кінець епохи Ангели Меркель.

Соціал-Демократи, Зелені та Вільні Демократи у Німеччині нарешті домовились про коаліцію.

Преса назвала її “Світлофор”.

Справа у партійних кольорах.

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Партія Меркель йде в опозицію, а канцлером ФРН стане Олаф Шольц.

У тексті коаліційної угоди згадали і про Україну, і про Росію.

Чи запалить нова влада у Берліні червоне світло для Путіна та його підривного трубопроводу “Північний Потік-2”?

Чого чекати Україні від німецького уряду і парламенту?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи обвалить Америка ціну на нафту.

Фото: Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Pixabay

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ICTV / Ранок / Червоне світло для Кремля. Якою буде нова влада Німеччини щодо Росії / 26.11.2021 11:20
26.11.2021 11:20

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