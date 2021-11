Червоне світло для Кремля. Якою буде нова влада Німеччини щодо Росії

Кінець епохи Ангели Меркель.

Соціал-Демократи, Зелені та Вільні Демократи у Німеччині нарешті домовились про коаліцію.

Преса назвала її “Світлофор”.

Справа у партійних кольорах.

Партія Меркель йде в опозицію, а канцлером ФРН стане Олаф Шольц.

У тексті коаліційної угоди згадали і про Україну, і про Росію.

Чи запалить нова влада у Берліні червоне світло для Путіна та його підривного трубопроводу “Північний Потік-2”?

Чого чекати Україні від німецького уряду і парламенту?

