Понижена температура тіла: основні причини і що робити

Що робити при пониженій температурі та про що вона свідчить.

В основному ми беремо термометра до рук тоді, коли підозрюємо, що температура нашого тіла могла підвищитись.

Явище не з найприємніших, але, принаймні, з добре відомих нам.

Це нормальна реакція імунної системи на активність хвороботворних мікроорганізмів або запальних процесів, якою вже нікого не здивувати.

А от понижена температура трапляється значно рідше й вважається більш незрозумілим сигналом організму.

Про що вона свідчить та як на це реагувати

Перш за все, слід розібратися яку температруа тіла можна вважати пониженою.

Норма, про яку ми всі знаємо, — 36,6°C, може коливатися у різних людей на кілька десятих градусів Цельсія.

Але все, що нижче від 36,0°C, вважається пониженою температурою тіла, або гіпотермією.

Смертельно небезпечним є зниження температури до 33°C.

Це найпоширеніша причина, яка не може призвести до хороших наслідків.

Тут і пояснювати нічого не слід.

Просто нагадаємо — дбай про теплий одяг, адже тривале перебування на холоді може бути дуже небезпечним.

Ти можеш вмикати затятого трудоголіка й не прислухатись до сигналів SOS від власного організму скільки завгодно.

Але коли сили будуть на межі – тіло відреагує жахливою слабкістю, апатією, фізичним та емоційним виснаженням.

На фоні таких показників частенько знижується температура тіла.

Коли з харчуванням надходить мало поживних речовин і енергії, організм працює на знос.

Деякі ще й практикують небезпечні монодієти, що неабияк порушують метаболізм.

Рано чи пізно організм виснажується і надсилає “холодний” привіт у вигляді зниженої температури.

На ранніх термінах вагітності (від кількох діб до 2 тижнів) організм запускає складні механізми гормональної перебудови.

Саме тоді й знижується температура, з’являється озноб та слабкість, холодніють кінцівки.

Аби не допустити втрати свідомості, майбутній матусі потрібно слідкувати за показниками.

Ця причина має ще одну назву – гіподинамія.

Постійний застій ліфми та кровотоку призводить до уповільнення метаболізму. Організм працює в енергозберігаючому режимі, а органи – у напівсили.

Тож, якщо ти обираєш малорухливий спосіб життя, приготуйся до низької температури, крижаних кінцівок та постійного тремтіння.

Із жарознижувальними препаратами рекомендують бути дуже обережними.

Неправильне дозування може спричинити стійке падіння температруи протягом 1-2 діб.

І про боротьбу організму з інфекцією тоді й мова не йтиме.

Тому при грипі та застуді варто звертатись не до аптекаря, а до сімейного лікаря.

Чимало хвороб внутрішніх органів може розвиватись у прихованій формі.

І дають вони про себе знати саме через понижену температуру.

Вона також може свідчити про захворювання щитовидки гіпотиреоз або проблеми з наднирниками.

Якщо відчуваєш млявість і тремтіння, блідне шкіра, а кінцівки холодніють — температура твого тіла знизилась і коливається десь між 35,0-36,0°C.

Тоді необхідна негайна допомога медиків.

Перш за все, не слід відкладати похід до лікаря.

Навіть, якщо розумієш — причиною пониження температури стала, для прикладу, перевтома. Все одно консультація медичного працівника тобі не завадить.

Аби самостійно підвищити температуру вдома, слід:

Зберігай внутрішнє тепло й слідкуй за власним здоров’ям!

Фото: Pexels

