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ICTV Ранок 31.01.2022 15:19
31.01.2022 15:19
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Понижена температура тіла: основні причини і що робити

Понижена температура тіла: основні причини і що робити

Що робити при пониженій температурі та про що вона свідчить.

В основному ми беремо термометра до рук тоді, коли підозрюємо, що температура нашого тіла могла підвищитись.

Явище не з найприємніших, але, принаймні, з добре відомих нам.

Це нормальна реакція імунної системи на активність хвороботворних мікроорганізмів або запальних процесів, якою вже нікого не здивувати.

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А от понижена температура трапляється значно рідше й вважається більш незрозумілим сигналом організму.

Про що вона свідчить та як на це реагувати — Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Як температура є пониженою?

Перш за все, слід розібратися яку температруа тіла можна вважати пониженою.

Норма, про яку ми всі знаємо,  — 36,6°C, може коливатися у різних людей на кілька десятих градусів Цельсія.

Але все, що нижче від 36,0°C, вважається пониженою температурою тіла, або гіпотермією.

Смертельно небезпечним є зниження температури до 33°C.

термометр фото

Фото: Unsplash

Причини пониженої температури

Переохолодження

Це найпоширеніша причина, яка не може призвести до хороших наслідків.

Тут і пояснювати нічого не слід.

Просто нагадаємо — дбай про теплий одяг, адже тривале перебування на холоді може бути дуже небезпечним.

Постійна втома у супроводі зі стресом

перевтома фото

Фото: Pexels

Ти можеш вмикати затятого трудоголіка й не прислухатись до сигналів SOS від власного організму скільки завгодно.

Але коли сили будуть на межі – тіло відреагує жахливою слабкістю, апатією, фізичним та емоційним виснаженням.

На фоні таких показників частенько знижується температура тіла.

Незбалансоване харчування

Коли з харчуванням надходить мало поживних речовин і енергії, організм працює на знос.

Деякі ще й практикують небезпечні монодієти, що неабияк порушують метаболізм.

Рано чи пізно організм виснажується і надсилає “холодний” привіт у вигляді зниженої температури.

Вагітність

вагітність фото

Фото: Pexels

На ранніх термінах вагітності (від кількох діб до 2 тижнів) організм запускає складні механізми гормональної перебудови.

Саме тоді й знижується температура, з’являється озноб та слабкість, холодніють кінцівки.

Аби не допустити втрати свідомості, майбутній матусі потрібно слідкувати за показниками.

Відсутність фізичних навантажень

Ця причина має ще одну назву – гіподинамія.

Постійний застій ліфми та кровотоку призводить до уповільнення метаболізму. Організм працює в енергозберігаючому режимі, а органи – у напівсили.

Тож, якщо ти обираєш малорухливий спосіб життя, приготуйся до низької температури, крижаних кінцівок та постійного тремтіння.

Наслідок самолікування

таблетки фото

Фото: Pixabay

Із жарознижувальними препаратами рекомендують бути дуже обережними.

Неправильне дозування може спричинити стійке падіння температруи протягом 1-2 діб.

І про боротьбу організму з інфекцією тоді й мова не йтиме.

Тому при грипі та застуді варто звертатись не до аптекаря, а до сімейного лікаря.

Низка хвороб

Чимало хвороб внутрішніх органів може розвиватись у прихованій формі.

І дають вони про себе знати саме через понижену температуру.

Вона також може свідчити про захворювання щитовидки гіпотиреоз або проблеми з наднирниками.

Як розпізнати гіпотермію?

Якщо відчуваєш млявість і тремтіння, блідне шкіра, а кінцівки холодніють — температура твого тіла знизилась і коливається десь між 35,0-36,0°C.

При подальшому зниженні температури тіла тремтіння посилюється, починаються помутніння або й втрата свідомості.

Тоді необхідна негайна допомога медиків.

Що робити при зниженій температурі?

понижена темература фото

Фото: Pexels

Перш за все, не слід відкладати похід до лікаря.

Навіть, якщо розумієш — причиною пониження температури стала, для прикладу, перевтома. Все одно консультація медичного працівника тобі не завадить.

Аби самостійно підвищити температуру вдома, слід:

  • виконати помірні фізичні навантаження, якщо вистачає сили;
  • зігрітись під ковдрою або шерстяним пледом;
  • поїсти щось поживне  (чудово підійдуть злакові й шоколад);
  • випити теплого бульйону, кави, чаю чи молока (напої не мають бути надто гарячими).

Зберігай внутрішнє тепло й слідкуй за власним здоров’ям!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно мріяти температуру.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я
31.01.2022 15:19



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