У чому різниця: Прості та складні вуглеводи

У чому різниця між простими та складними вуглеводами? У яких продуктах вони містяться? Ранок у Великому Місті зібрав актуальну інформацію на цю тему.

Ти неоднорзово чув/ла про поділ вуглеводів на прості та складні, однак не знаєш у чому їх різниця?

Тож, ти в правильному місці.

Що це?

Прості (або швидкі) вуглеводи — ті, що складаються з невеликої кількості структурних елементів.

Вони швидко засвоюються нашим організмом.

Прості вуглеводи розчиняються за кілька хвилин.

Складні вуглеводи («повільні») — ті, що складаються з довгих ланцюжків молекул.

Вони повільно розчинаються і поступово віддають свою енергію організму.

Прості вуглеводи підвищують рівень цукру в крові, спричиняючи посилення апетиту.

Саме тому вони сприяють збільшенню ваги.

Дія склдних вуглеводів протилежна.

За рахунок повільного засвоєння організмом, продукти зі складними вуглеводами досить швидко справляються з відчуттям голоду.

Однак, слід пам’ятати, що все добре тільки в правильному поєднанні.

У яких продуктах вони містяться?

Прості вуглеводи:

Мед

Варення

Солодкі фрукти

Соки

Випічка

Морква

Морозиво

Газовані напої

Складні вуглеводи:

Квасоля (бобові)

Крупи

Зелені овочі

Бурий рис

Горіхи

Гриби

Цільнозерновий хліб

Кабачок

Пам’ятай, усе може бути корисним при правильному співвідношенні.

Не слід повністю відмовлятися від простих вуглеводів — необхідно поєднувати їх вживання зі складними у пропорції 30% на 70%.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості грейпфрута.

Фото: Pexels

Поліна Акуленко

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