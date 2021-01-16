Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / У чому різниця: Прості та складні вуглеводи / 16.01.2021 19:58
16.01.2021 19:58
Поділитися

У чому різниця: Прості та складні вуглеводи


У чому різниця між простими та складними вуглеводами? У яких продуктах вони містяться? Ранок у Великому Місті зібрав актуальну інформацію на цю тему.

Ти неоднорзово чув/ла про поділ вуглеводів на прості та складні, однак не знаєш у чому їх різниця?

Тож, ти в правильному місці.

Що це?

Прості (або швидкі) вуглеводи — ті, що складаються з невеликої кількості структурних елементів.

Вони швидко засвоюються нашим організмом.

Прості вуглеводи розчиняються за кілька хвилин.

Складні вуглеводи («повільні») — ті, що складаються з довгих ланцюжків молекул.

Вони повільно розчинаються і поступово віддають свою енергію організму.

Прості вуглеводи підвищують рівень цукру в крові, спричиняючи посилення апетиту.

Саме тому вони сприяють збільшенню ваги.

Дія склдних вуглеводів протилежна.

За рахунок повільного засвоєння організмом, продукти зі складними вуглеводами досить швидко справляються з відчуттям голоду.

Однак, слід пам’ятати, що все добре тільки в правильному поєднанні.

У яких продуктах вони містяться?

Прості вуглеводи:

  • Мед
  • Варення
  • Солодкі фрукти
  • Соки
  • Випічка
  • Морква
  • Морозиво
  • Газовані напої

Вуглеводи

Складні вуглеводи:

  • Квасоля (бобові)
  • Крупи
  • Зелені овочі
  • Бурий рис
  • Горіхи
  • Гриби
  • Цільнозерновий хліб
  • Кабачок

Пам’ятай, усе може бути корисним при правильному співвідношенні.

Не слід повністю відмовлятися від простих вуглеводів — необхідно поєднувати їх вживання зі складними у пропорції 30% на 70%.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості грейпфрута.

Фото: Pexels

Поліна Акуленко

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вуглеводи, корисні поради
16.01.2021 19:58



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати