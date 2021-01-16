У чому різниця: Прості та складні вуглеводи

У чому різниця між простими та складними вуглеводами? У яких продуктах вони містяться? Ранок у Великому Місті зібрав актуальну інформацію на цю тему.
Ти неоднорзово чув/ла про поділ вуглеводів на прості та складні, однак не знаєш у чому їх різниця?
Тож, ти в правильному місці.
Що це?
Прості (або швидкі) вуглеводи — ті, що складаються з невеликої кількості структурних елементів.
Вони швидко засвоюються нашим організмом.
Прості вуглеводи розчиняються за кілька хвилин.
Складні вуглеводи («повільні») — ті, що складаються з довгих ланцюжків молекул.
Вони повільно розчинаються і поступово віддають свою енергію організму.
Прості вуглеводи підвищують рівень цукру в крові, спричиняючи посилення апетиту.
Саме тому вони сприяють збільшенню ваги.
Дія склдних вуглеводів протилежна.
За рахунок повільного засвоєння організмом, продукти зі складними вуглеводами досить швидко справляються з відчуттям голоду.
Однак, слід пам’ятати, що все добре тільки в правильному поєднанні.
У яких продуктах вони містяться?
Прості вуглеводи:
- Мед
- Варення
- Солодкі фрукти
- Соки
- Випічка
- Морква
- Морозиво
- Газовані напої
Складні вуглеводи:
- Квасоля (бобові)
- Крупи
- Зелені овочі
- Бурий рис
- Горіхи
- Гриби
- Цільнозерновий хліб
- Кабачок
Пам’ятай, усе може бути корисним при правильному співвідношенні.
Не слід повністю відмовлятися від простих вуглеводів — необхідно поєднувати їх вживання зі складними у пропорції 30% на 70%.
Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості грейпфрута.
Фото: Pexels
Поліна Акуленко