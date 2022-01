Як блогери псують репутацію світових брендів

Хтось у соцмережах просто вбиває час, а хтось стає блогером та заробляє багато грошей, згадуючи назви брендів. Проте іноді така співпраця замість крутого піару може стати темною плямою на репутації компанії.

Сучасні майданчики для спілкування в інтернеті вже давно стали “золотою жилкою” для багатьох корпорацій.

Тисячі підписників, що слідкують за своїми улюбленими інфлюенсерів, навіть не здогадуються, що своїми переглядами приносять їм мільйони.

Зірки Інстаграму та Ютюбу борються між собою за омріяних рекламодавців, але часом втрачають свої прибутки через власну необачність.

Мережа пам’ятає кожен крок відомих людей, тож будь-який жарт може стати фатальним.

Останнім часом коробочки із пронумерованими комірками, у яких лежать подарунки, стали хітом продажів.

Андвент-календар потрібно відкривати щодня й радувати себе приємною дрібничкою. Саме через цей популярний товар бренд СHANEL втрапив у великий скандал, який влаштувала популярна блогерка.

Наприкінці минулого року культовий бренд вирішив розробити свій андвент-календар.

Його помпезно представили, а колекцію назвали лімітованою. Елегантне оформлення, стильний дизайн у вигляді флакону парфумів і 25 комірок з омріяними подарунками – усе це чекало на прихильників CHANEL.

Проте вся ідеальність розвіялась, коли американська блогерка Еліс Хармон спустошила весь календар на камеру.

Виявилось, що коробочка містила купу канцелярії та лише декілька цінних продуктів – мініатюру парфумів і помаду. Усе б нічого, тільки коштувало це задоволення аж 835 доларів, а от вміст, за словами блогерки, ледь дотягував до 300 зелених.

Такий обман викликав шквал обурень у соцмережах, тож бренду навіть довелося приносити вибачення незадоволеним клієнтам.

Відомий шведський блогер PewDiePie втратив вигідний контракт через расистські жарти. На ютуб-каналі молодика назбиралось вже понад 50 мільйонів підписників.

У часи, коли контент-мейкер тільки набирав популярність, DISNEY запропонували йому кілька спільних проектів.

Однак хлопець неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через публікацію спірного контенту: то він жартував про темношкірих, то посилався на нацистів у своїх відео.

Навіть на це бренди закривали очі, аж поки блогер не перейшов до зухвалих дій, за що й поплатився співпрацею з DISNEY.

Сталося все після того, як PewDiePie скористався сервісом, на якому люди роблять усе, про що їх попросять. усього за п’ять доларів.

На платне прохання хлопця два чоловіки зі Шрі-Ланки зняли відео з табличкою, на якій був напис: “Смерть усім євреям”.

Такого недолугого жарту іменита компанія пробачити не змогла.

Чому компанія Sephora розірвала контракт із блогеркою, що мала аж два мільйони підписників?

Чому бренди так сильно слідкують за своєю репутацією?

