Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу

На кого підписатися в Instagram: доібрка цікавих інфлюенсерів.

“Знову зависаєш у своїх Інстаграмах і Тік-Токах?”

Цю фразу неодноразово чув практично кожен представник покоління Z.

Але у 21 столітті більшість прогресивних людей знає, що соцмережі — це не лише віртуальне спілкування і бездумний скролинг.

Сьогодні поговоримо про Instagram — платформу, де можна знайти безліч талановитих та успішних людей, у яких є що сказати світу.

Ранок у Великому Місті підготував добірку українських інфлюенсерів, на яких варто підписатися.

Обіцяємо, тут обійдеться без скандальних особистостей і, так званих, інфоциган.

ТОП-7 блогерів, які варті уваги

Таня Пренткович

Почнемо з людини, яку багато хто вважає “мамою” україномовного Instagram — Тетяни Пренткович.

За життям цієї популярної київської блогерки з Тернополя наразі стежать 1,2 мільйони людей.

Нічогеньке таке число, чи не так?

У своєму блозі Таня висвітлює тему бізнесу, адже вже давно є успішною підприємицею.

Разом із своїм колишнім чоловіком Орестом Мурієм вона відкрила заклад азійської кухні Tiger, а пізніше — власну агенцію PRentkovych Agency та інтернет-магазин секс-іграшок INSIDE.

Окрім ділового контенту, Таня показує улюбленого сина Івана та життя з новим обранцем, а також часто піднімає теми сильних жінок, стосунків, виховання.

Аліна Френдій

Якщо вже заговорили про бізнес-вумен родом із Тернополя, не можна пройти повз Аліну Френдій.

Сьогодні інфлюенсерка, а також засновниця, дизайнерка та креативний директор українського бренду одягу ТОТÉ теж проживає у Києві. І за її життям стежать понад мільйон підписників.

Окрім бренду одягу, Френдій має кілька модних шоурумів COOSH, тому її стилю та смаку можна довіритись.

І хоч саме фешн є провідною нішею блогерки, читати її цікаво ще й через динамічний спосіб життя.

Дівчина заміжня за ресторатором і менеджером гурту TVORCHI, Петром Заставним, який теж активно веде свій блог і має 364 тисячі підписників.

Пара виховує сина.

Тетяна Кодзаєва

Онука відомої етикетознавиці Тетяни Терсенової-Заводовської, Таня Кодзаєва, створила свій інста-акаунт ще у 17 років.

Сьогодні за її естетичним життям у Сполученому Королівстві стежать близько мільйону користувачів Instagram.

Як і Аліна Френдій, Тетяна відповідає у нашій добірці за сферу моди й краси.

І не даремно.

У 2019 році вона була визнана найвпливовішою фешн-блогеркою за версією Міланського тижня моди!

Також дівчина заснувала свій бренд сумок під назвою The Kode.

Юлія Сливка

Про цю талановиту дівчину знає поки лише 49 тисяч користувачів мережі.

Але ми певні — це справа часу.

Юлія Сливка — це філолог, блогер, видавець, що пише книги у режимі онлайн.

Її пости — це міні-есеї та частини новел, що потім об’єднуються у красиві збірки, як-от “Чуєш, коли приїдеш додому?”

Авторка пише про “бабу Богдану, яка регоче безупину, і діда Богдана, що любить її понад усе, про незбагненного Бога, велику-велику Любов, а часом і про смерть”.

Словом, усім любителям цікавих історій, талановитого написання та українських традицій, неодмінно потрібно завітати до затишного світу Юлії.

Марк Лівін

Марк Лівін — сучасний український письменник, журналіст, копірайтер, маркетолог, музикант та мікроінфлюенсер року.

Його талановиті тексти щодня читають 34,7 тисяч любителів Instagram.

Марк вміло пише про ментальне здоров’я, допомагає розібратись із важкою термінологією, а також пояснює простими словами багато незрозумілого — наприклад, чим краще замінити “біополярочку” або “нарцисизм” у своєму лексиконі, і навіщо це робити.

Окрім блогу в Instagram, Марк Лівін веде ще й цікавий та корисний подкаст “Простими словами”, де із психотерапевтом роздумає про заплутане, але важливе ментальне здоров’я.

Яна Метьолкіна

Українська тревел-блогерка, сценаристка і колишня редакторка шоу “Орел і Решка” Яна Метьолкіна, яка жартома називає себе блогинею подорожей, тримає увагу 62,2 тисяч прихильників.

На своїй сторінці Яна ділиться не лише яскравими фото з різноманітних куточків світу, а й рекомендаціями, які стануть у нагоді мандрівникам.

Пости Метьолкіної ладні надихнути на нову пригоду і спланувати її до найменших деталей.

Віднедавна у дівчини з’явився ще й цікавий Youtube-канал про подорожі.

Олександра Петрайчук

Відома блогерка з Дніпра Олександра Петрайчук щодня говорить зі своєю мільйонною аудиторією на дуже пікантну, але важливу тему сексу.

Саша допомагає дівчатам та хлопцям відчувати себе впевненішими у ліжку, частенько починає важливі дискусії на тему стосунків та інтиму і просто напрочуд спокійно та відверто говорить про те, чого інші бояться.

Проте перед тим, як занурюватись у світ тієї пікантної кухні, варто ознайомитись із спеціальним глосарієм блогерки, який збережений у її архівних сторіс.

У Олександри Петрайчук є свій секс-шоп, а також бренд білизни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як стати блогером в Instagram.

Фото: alina_frendiy, marklivin, slyva_jalova_lova

Софія Сукач

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