Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу

На кого підписатися в Instagram: доібрка цікавих інфлюенсерів.

“Знову зависаєш у своїх Інстаграмах і Тік-Токах?”

Цю фразу неодноразово чув практично кожен представник покоління Z.

Але у 21 столітті більшість прогресивних людей знає, що соцмережі — це не лише віртуальне спілкування і бездумний скролинг.

Сьогодні поговоримо про Instagram — платформу, де можна знайти безліч талановитих та успішних людей, у яких є що сказати світу.

Ранок у Великому Місті підготував добірку українських інфлюенсерів, на яких варто підписатися.

Обіцяємо, тут обійдеться без скандальних особистостей і, так званих, інфоциган.

Почнемо з людини, яку багато хто вважає “мамою” україномовного Instagram — Тетяни Пренткович.

За життям цієї популярної київської блогерки з Тернополя наразі стежать 1,2 мільйони людей.

Нічогеньке таке число, чи не так?

Разом із своїм колишнім чоловіком Орестом Мурієм вона відкрила заклад азійської кухні Tiger, а пізніше — власну агенцію PRentkovych Agency та інтернет-магазин секс-іграшок INSIDE.

Окрім ділового контенту, Таня показує улюбленого сина Івана та життя з новим обранцем, а також часто піднімає теми сильних жінок, стосунків, виховання.

Якщо вже заговорили про бізнес-вумен родом із Тернополя, не можна пройти повз Аліну Френдій.

Сьогодні інфлюенсерка, а також засновниця, дизайнерка та креативний директор українського бренду одягу ТОТÉ теж проживає у Києві. І за її життям стежать понад мільйон підписників.

Окрім бренду одягу, Френдій має кілька модних шоурумів COOSH, тому її стилю та смаку можна довіритись.

І хоч саме фешн є провідною нішею блогерки, читати її цікаво ще й через динамічний спосіб життя.

Дівчина заміжня за ресторатором і менеджером гурту TVORCHI, Петром Заставним, який теж активно веде свій блог і має 364 тисячі підписників.

Пара виховує сина.

Онука відомої етикетознавиці Тетяни Терсенової-Заводовської, Таня Кодзаєва, створила свій інста-акаунт ще у 17 років.

Сьогодні за її естетичним життям у Сполученому Королівстві стежать близько мільйону користувачів Instagram.

Як і Аліна Френдій, Тетяна відповідає у нашій добірці за сферу моди й краси.

І не даремно.

Також дівчина заснувала свій бренд сумок під назвою The Kode.

Про цю талановиту дівчину знає поки лише 49 тисяч користувачів мережі.

Але ми певні — це справа часу.

Юлія Сливка — це філолог, блогер, видавець, що пише книги у режимі онлайн.

Її пости — це міні-есеї та частини новел, що потім об’єднуються у красиві збірки, як-от “Чуєш, коли приїдеш додому?”

Авторка пише про “бабу Богдану, яка регоче безупину, і діда Богдана, що любить її понад усе, про незбагненного Бога, велику-велику Любов, а часом і про смерть”.

Словом, усім любителям цікавих історій, талановитого написання та українських традицій, неодмінно потрібно завітати до затишного світу Юлії.

Марк Лівін — сучасний український письменник, журналіст, копірайтер, маркетолог, музикант та мікроінфлюенсер року.

Його талановиті тексти щодня читають 34,7 тисяч любителів Instagram.

Марк вміло пише про ментальне здоров’я, допомагає розібратись із важкою термінологією, а також пояснює простими словами багато незрозумілого — наприклад, чим краще замінити “біополярочку” або “нарцисизм” у своєму лексиконі, і навіщо це робити.

Окрім блогу в Instagram, Марк Лівін веде ще й цікавий та корисний подкаст “Простими словами”, де із психотерапевтом роздумає про заплутане, але важливе ментальне здоров’я.

Українська тревел-блогерка, сценаристка і колишня редакторка шоу “Орел і Решка” Яна Метьолкіна, яка жартома називає себе блогинею подорожей, тримає увагу 62,2 тисяч прихильників.

На своїй сторінці Яна ділиться не лише яскравими фото з різноманітних куточків світу, а й рекомендаціями, які стануть у нагоді мандрівникам.

Віднедавна у дівчини з’явився ще й цікавий Youtube-канал про подорожі.

Відома блогерка з Дніпра Олександра Петрайчук щодня говорить зі своєю мільйонною аудиторією на дуже пікантну, але важливу тему сексу.

Саша допомагає дівчатам та хлопцям відчувати себе впевненішими у ліжку, частенько починає важливі дискусії на тему стосунків та інтиму і просто напрочуд спокійно та відверто говорить про те, чого інші бояться.

Проте перед тим, як занурюватись у світ тієї пікантної кухні, варто ознайомитись із спеціальним глосарієм блогерки, який збережений у її архівних сторіс.

У Олександри Петрайчук є свій секс-шоп, а також бренд білизни.

