Божевілля в соціальних мережах: чому підлітки йдуть на ризик заради блогу

Країну накрила нова хвиля божевільних вчинків задля лайків.

Підлітки вчиняють злочини аби записати їх на відео.

Наприклад, на Одещині компанія школярів розгромила орендований будинок.

Сприяє таким вчинкам безкарність.

Блогери, підлітки не знають меж, вчиняють злочини заради скандального відео.

На Одещині школярі рознесли орендований будинок.

Й впевнені, що така витівка їм зійде з рук.

Власниці будинку зателефонували сусіди тому що із вікон летіли техніка, посуд та картини.

Все це були декорації для скандального відео в мережі.

Як з цим боротись?

