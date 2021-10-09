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Video: Божевілля в соціальних мережах: чому підлітки йдуть на ризик заради блогу

Країну накрила нова хвиля божевільних вчинків задля лайків. Підлітки вчиняють злочини аби записати їх на відео. Наприклад, на Одещині компанія школярів розгромила орендований будинок. Сприяє таким вчинкам безкарність. Блогери, підлітки не знають меж, вчиняють злочини заради скандального відео. [read_more_news] На Одещині школярі рознесли орендований будинок. Й впевнені, що така витівка їм зійде з рук. Власниці будинку зателефонували сусіди тому що із вікон летіли техніка, посуд та картини. Все це були декорації для скандального відео в мережі. Як з цим боротись? Детальніше дивіться у рубриці "Гаряча тема". Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому у ТіkTok цькують 12-річних. Фото: Unsplash

Божевілля в соціальних мережах: чому підлітки йдуть на ризик заради блогу
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Країну накрила нова хвиля божевільних вчинків задля лайків.

Підлітки вчиняють злочини аби записати їх на відео.

Наприклад, на Одещині компанія школярів розгромила орендований будинок.

Сприяє таким вчинкам безкарність.

Блогери, підлітки не знають меж, вчиняють злочини заради скандального відео.

Також по темі: Як правильно спілкуватися з підлітками: поради психолога Соцмережі: ключ до спілкування у XXI столітті чи пастка? 4 млн доларів у рік? Скільки заробляють тіктокери, та у чому феномен соцмережі

На Одещині школярі рознесли орендований будинок.

Й впевнені, що така витівка їм зійде з рук.

Власниці будинку зателефонували сусіди тому що із вікон летіли техніка, посуд та картини.

Все це були декорації для скандального відео в мережі.

Як з цим боротись?

Детальніше дивіться у рубриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому у ТіkTok цькують 12-річних.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Божевілля в соціальних мережах: чому підлітки йдуть на ризик заради блогу / 09.10.2021 11:45
09.10.2021 11:45

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