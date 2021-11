Великий брат слідкує за вами! Хто і як маніпулює українцями в соцмережах

Хто, як і навіщо маніпулює українцям у соцмережах.

За даними соціологічного центру Социс, у середньому українці витрачають на соцмережі майже дві з половиною години щоденно.

І поки ви онлайн – хтось, цілком ймовірно, збирає про вас інформацію, та навіть заробляє на вас гроші. Із вашої ж згоди!

Хто, як і навіщо маніпулює українцям у соцмережах?

