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Video: Великий брат слідкує за вами! Хто і як маніпулює українцями в соцмережах

Хто, як і навіщо маніпулює українцям у соцмережах. За даними соціологічного центру Социс, у середньому українці витрачають на соцмережі майже дві з половиною години щоденно. І поки ви онлайн – хтось, цілком ймовірно, збирає про вас інформацію, та навіть заробляє на вас гроші. Із вашої ж згоди! [read_more_news] Хто, як і навіщо маніпулює українцям у соцмережах? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо сайти збирають наші персональні дані. Фото: Pixabay

Великий брат слідкує за вами! Хто і як маніпулює українцями в соцмережах
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Хто, як і навіщо маніпулює українцям у соцмережах.

За даними соціологічного центру Социс, у середньому українці витрачають на соцмережі майже дві з половиною години щоденно.

І поки ви онлайн – хтось, цілком ймовірно, збирає про вас інформацію, та навіть заробляє на вас гроші. Із вашої ж згоди!

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Хто, як і навіщо маніпулює українцям у соцмережах?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо сайти збирають наші персональні дані.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Великий брат слідкує за вами! Хто і як маніпулює українцями в соцмережах / 23.11.2021 16:55
23.11.2021 16:55

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