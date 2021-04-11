Як стати блогером в Instagram: 5 порад для початківців

Розвиток особистого блогу в Instagram: інструкція.

До пандемії гучну заяву “хочу бути блогером” можна було почути в основному від підлітків та дітлахів.

Та після року життя у зовсім іншій реальності, про розвиток особистого бренду в Instagram задумується величезна кількість людей.

І не дарма. Світ digital важко переоцінити, адже за ним майбутнє.

Якщо ти теж мрієш розвиватися в цій сфері, тоді читай основні поради для блогерів-початківців у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Як стати блогером в Instagram?

Займи свою нішу

Перш ніж починати розвиток особистого блогу, потрібно чітко визначити тематику.

І хоч людей найбільше цікавлять люди, одним лайфстайлом ситий не будеш.

Окрім розповідей про своє життя, у твоєму блозі має бути частинка експертності.

Поглянь у свій диплом —може надихнешся на свторення контенту про маркетинг, юрисдикцію чи психологію.

Або ретельніше приглянся до своїх талантів.

Якщо тобі вдається стильно одягатися на секондах чи створити енну кількість образів з 3 базових речей, неодмінно іди у фешн-блогери!

Так твій читач знайде тебе значно швидше.

Визнач єдиний стиль

Болюча тема багатьох блогерів-початківців.

Хочемо ми цього чи ні, але користувачі Instagram люблять очима.

Тому без якісних фото та гармонійності стрічки стати популярним у цій соцмережі буде вкрай складно.

Вивчи базові принципи фотографії і обери єдину стилістику обробки.

Це так само важливо, як і влучна та коротка назва твого блогу, щоб запам’яталась раз і назавжди.

Сюди слід додати й те, що шапка профілю — не для красивих цитат, а для найголовнішої інформації про тебе, твою послугу чи продукт.

Регулярно наповнюй блог контентом

Регулярність та систематичність — це головне правило усіх блогерів.

Для того, щоб градус активності ніколи не знижувався, потрібно бути готовим до 1-2 поста на день.

І це як мінімум!

Пропустивши публікацію, ти можеш потрапити на самісіньке дно стрічки, куди твої передплатники точно не догортають.

Слідкуй за трендами в Instagram

За всіма трендами не вженешся?

Можливо. Проте це правило не діє для блогерів.

Instagram частенько оновлює свої алгоритми, тому важливо нічого не пропустити.

Цьогоріч найбільш популярним форматом контенту залишається сторітелінг.

Розповідай історії, інтригуй та змушуй читачів чекати на продовження у постах та сторіс.

До речі, про останнє.

У 2021 на арену вийшли сторіс-мейкери, які впевнені, що про Instagram-сторіс треба дбати не менш, ніж про стрічку.

Не бійся заявляти про себе

Ну, ось, коли ти вже знаєш основні секрети успішного блогу й активно їх використовуєш, час просуватися.

Спочатку почни використовувати геолокації та хештеги (так, ними ще користуються у 2021!);

Шукай схожі за тематикою блоги для колаборацій;

Знайди досвідченого таргетолога й подумай про рекламу.

Пам’ятай — якщо ти й сам(-а) повіриш в унікальність свого блогу, у Instagram не буде іншого вибору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети професії фотографа.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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