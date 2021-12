Ольга Руднєва про СНІД в Україні, фемінізм та жіноче щастя. Ексклюзив | 33 за 3

“Я людина, яка програмує добро”, — так описала себе директорка фонду Олени Пінчук “АнтиСНІД” Ольга Руднєва.

Про це громадська діячка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Кучеренко про те, яка епідемія страшніша — СНІДу чи ковіду, Руднєва відповіла:

За словами директорки фонду, цього року в Україні зафіксовано близько 15 тисяч нових випадків ВІЛ/СНІД, і це “непоганий результат”.

Щоб уникнути захворювання Руднєва радить користуватися 3 простими правилами:

Громадська діячка також певна, що для ефективної боротьби зі СНІДом в Україні держава має виділяти гроші на профілактику та інформаційні кампанії, а також легалізувати медичний канабіс.

Одна з найвпливовіших жінок в Україні не шкодує грошей на благодійність, а от на сумки чи туфлі — так.

Руднєва вважає себе феміністкою і ставить самореалізацію у пріоритет.

У чому полягає жіноче щастя Ольги Руднєвої?

Чи з’явиться вакцина проти СНІДу?

І яка сума необхідна щомісяця, щоб фундація “АнтиСНІД” могла існувати й надалі?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

