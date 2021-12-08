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ICTV Ранок 08.12.2021 10:17
08.12.2021 10:17
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Ольга Руднєва про СНІД в Україні, фемінізм та жіноче щастя. Ексклюзив | 33 за 3

Ольга Руднєва про СНІД в Україні, фемінізм та жіноче щастя. Ексклюзив | 33 за 3

“Я людина, яка програмує добро”, — так описала себе директорка фонду Олени Пінчук “АнтиСНІД” Ольга Руднєва.

Про це громадська діячка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Кучеренко про те, яка епідемія страшніша — СНІДу чи ковіду, Руднєва відповіла:

Найстрашніша епідемія — це незнання, як себе захистити. Коли не носиш захисну маску, не одягаєш презерватив.

За словами директорки фонду, цього року в Україні зафіксовано близько 15 тисяч нових випадків ВІЛ/СНІД, і це “непоганий результат”.

Щоб уникнути захворювання Руднєва радить користуватися 3 простими правилами:

  1. Використовувати презерватив.
  2. Перевіряти у косметологічних салонах одноразові інструментарії.
  3. Не використовувати ін’єкційні наркотики.

Громадська діячка також певна, що для ефективної боротьби зі СНІДом в Україні держава має виділяти гроші на профілактику та інформаційні кампанії, а також легалізувати медичний канабіс.

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Одна з найвпливовіших жінок в Україні  не шкодує грошей на благодійність, а от на сумки чи туфлі — так.

Руднєва вважає себе феміністкою і ставить самореалізацію у пріоритет.

Невпевненість у собі — головна проблема жінок в Україні, — переконана вона.

У чому полягає жіноче щастя Ольги Руднєвої?

Чи з’явиться вакцина проти СНІДу?

І яка сума необхідна щомісяця, щоб фундація “АнтиСНІД” могла існувати й надалі?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.

Фото: Olga Rudneva, aakucherenko

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Ольга Руднева
08.12.2021 10:17



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