Ольга Руднєва про СНІД в Україні, фемінізм та жіноче щастя. Ексклюзив | 33 за 3

“Я людина, яка програмує добро”, — так описала себе директорка фонду Олени Пінчук “АнтиСНІД” Ольга Руднєва.
Про це громадська діячка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Кучеренко про те, яка епідемія страшніша — СНІДу чи ковіду, Руднєва відповіла:
Найстрашніша епідемія — це незнання, як себе захистити. Коли не носиш захисну маску, не одягаєш презерватив.
За словами директорки фонду, цього року в Україні зафіксовано близько 15 тисяч нових випадків ВІЛ/СНІД, і це “непоганий результат”.
Щоб уникнути захворювання Руднєва радить користуватися 3 простими правилами:
- Використовувати презерватив.
- Перевіряти у косметологічних салонах одноразові інструментарії.
- Не використовувати ін’єкційні наркотики.
Громадська діячка також певна, що для ефективної боротьби зі СНІДом в Україні держава має виділяти гроші на профілактику та інформаційні кампанії, а також легалізувати медичний канабіс.Також по темі: Ярослава Кравченко про Дикий театр, гендерні стереотипи та українську владу. Ексклюзив | 33 за 3 "Пандемія закінчиться, коли всі вакцинуються". Ексклюзив із головним санлікарем України | 33 за 3 Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв'ю | 33 за 3
Одна з найвпливовіших жінок в Україні не шкодує грошей на благодійність, а от на сумки чи туфлі — так.
Руднєва вважає себе феміністкою і ставить самореалізацію у пріоритет.
Невпевненість у собі — головна проблема жінок в Україні, — переконана вона.
У чому полягає жіноче щастя Ольги Руднєвої?
Чи з’явиться вакцина проти СНІДу?
І яка сума необхідна щомісяця, щоб фундація “АнтиСНІД” могла існувати й надалі?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.
Фото: Olga Rudneva, aakucherenko