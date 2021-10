Юлія Зорій про роботу на TV, життя з міністром і плани на майбутнє. Ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Жодного разу за 7 років я не проспала ефіру.”

Цим ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій поділилась у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.

На запитання Олександри Кучеренко, заради чого кинула б свою роботу, Зорій відповіла:

Телеведуча зізналась, що планувала стати мамою у 30, але трохи проґавила цей момент.

Проте гадає, що невдовзі це станеться.

Юлія також розповіла про подружнє житття із віце-прем’єр-міністром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

На запитання Кучеренко, чи радиться із нею чоловік, Зорій відповіла:

Перші гроші Юлія Зорій заробила, граючи роль Снігуроньки в Будинку культури. Отримала тоді вона 25 гривень.

Сьогодні ж свою місячну зарплату ведуча витрачає в основному на їжу.

На одяг іде менше.

Що Юлія Зорій ніколи не викладе у соцмережі?

Якими українськими телеведучими захоплюється?

І чи змінила б якусь частину свого тіла?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

