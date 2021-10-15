Юлія Зорій про роботу на TV, життя з міністром і плани на майбутнє. Ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Жодного разу за 7 років я не проспала ефіру.”
Цим ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій поділилась у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.
На запитання Олександри Кучеренко, заради чого кинула б свою роботу, Зорій відповіла:
Заради дитини, коли вона з’явиться. Але на певний час.
Телеведуча зізналась, що планувала стати мамою у 30, але трохи проґавила цей момент.
Проте гадає, що невдовзі це станеться.
Юлія також розповіла про подружнє житття із віце-прем’єр-міністром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.
На запитання Кучеренко, чи радиться із нею чоловік, Зорій відповіла:
Він мені усе розповідає. А я спонукаю його не відходити від свого, боротися за свою правду.
Перші гроші Юлія Зорій заробила, граючи роль Снігуроньки в Будинку культури. Отримала тоді вона 25 гривень.
Сьогодні ж свою місячну зарплату ведуча витрачає в основному на їжу.
На одяг іде менше.
Найдорожчою річчю у її гардеробі є весільна сукня, вартістю 800 євро.
Що Юлія Зорій ніколи не викладе у соцмережі?
Якими українськими телеведучими захоплюється?
І чи змінила б якусь частину свого тіла?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Сергій Жадан.
Фото: yulia_zoriy