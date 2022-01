Пальми, сонце, океан: Настя Каменських поділилась гарячим відео з відпочинку

Популярна співачка Настя Каменських хоч уже й повернулася зі свого відпочинку в Мексиці, не втомлюється викладати відео в мінібікіні.

Запальні танці дружина Потапа розмістила на своїй сторінці в Інстаграм.

У своєму пості NK звернулася до підписників:

Фанатам української поп діви відео точно сподобалось, адже за день воно встигло назбирати понад мільйон переглядів!

У коментарях прихильники завалюють співачку компліментами:

Воно й не дивно, адже Анастасія дійсно має неперевершений вигляд у білому купальнику в горошок.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kamenskux

