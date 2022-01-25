УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 25.01.2022 19:10
25.01.2022 19:10
Поділитися

Пальми, сонце, океан: Настя Каменських поділилась гарячим відео з відпочинку

Пальми, сонце, океан: Настя Каменських поділилась гарячим відео з відпочинку

Популярна співачка Настя Каменських хоч уже й повернулася зі свого відпочинку в Мексиці, не втомлюється викладати відео в мінібікіні.

Запальні танці дружина Потапа розмістила на своїй сторінці в Інстаграм.

У своєму пості NK звернулася до підписників:

 – Для мене найкраща відпустка — це пальми, сонце, океан…. Багато тут любителів зимового відпочинку?

Фанатам української поп діви відео точно сподобалось, адже за день воно встигло назбирати понад мільйон переглядів!

Також по темі: Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту На тлі пірамід. Сергій Притула поділився фото з відпочинку

У коментарях прихильники завалюють співачку компліментами:

коменти

Воно й не дивно, адже Анастасія дійсно має неперевершений вигляд у білому купальнику в горошок.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Дженніфер Лопес у шкіряному купальнику.

Фото: kamenskux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
25.01.2022 19:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь