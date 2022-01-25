Пальми, сонце, океан: Настя Каменських поділилась гарячим відео з відпочинку

Популярна співачка Настя Каменських хоч уже й повернулася зі свого відпочинку в Мексиці, не втомлюється викладати відео в мінібікіні.
Запальні танці дружина Потапа розмістила на своїй сторінці в Інстаграм.
У своєму пості NK звернулася до підписників:
– Для мене найкраща відпустка — це пальми, сонце, океан…. Багато тут любителів зимового відпочинку?
Фанатам української поп діви відео точно сподобалось, адже за день воно встигло назбирати понад мільйон переглядів!Також по темі: Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту На тлі пірамід. Сергій Притула поділився фото з відпочинку
У коментарях прихильники завалюють співачку компліментами:
Воно й не дивно, адже Анастасія дійсно має неперевершений вигляд у білому купальнику в горошок.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про Дженніфер Лопес у шкіряному купальнику.
Фото: kamenskux