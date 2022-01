Росія готує серію терактів як привід для наступу на Україну?

З початку 2022 року Служба безпеки України зафіксувала і перевірила 184 повідомлення про можливі теракти.

Війни не починаються зненацька і одразу з килимовихбомбардувань, — кажуть експерти.

Військовим діям завжди передує гібридна підготовка з метою намацати “ахілесову п’яту” супротивника і посіяти серед населення паніку та навіть істерію.

Останні місяці в українських та міжнародних ЗМІ тільки й говорять про підготовку Росією повномасштабного нападу на Україну.

Тим часом нашу державу атакують “псевдомінери” — найбільше дістається Києву, Харківській, Запорізькій та Одеській областям.

СБУ звітує. що повідомлення про підготовку так званих “терактів” в Україні надходять із сусідніх пострадянських країн та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Збіг?

Заради розв’язання повномасштабної війни, Росія здатна організувати серію терактів в Україні та в ОРДЛО, застерігають фахівці.

Акурат за “доктриною Герасімова” про “гібридну” війну, яку начальник Генштабу Збройних сил Росії представив ще в лютому 2013 року – перед окупацією Криму.

Насправді нічого оригінального у документі немає: тут і про диверсійні заходи на території противника, і про проведення “під шумок” так званих “миротворчих” операцій.

Політолог Тарас Березовець розповідає:

Такі теракти можуть передбачати, зокрема, теракти на атомних станціях, на ТЕЦ, можуть передбачати на великих інфраструктурних об’єктах, мости, метро, залізничні вокзали.

Це може бути будь-де – не тільки в прикордонній області, це можуть бути навіть західні регіони України, південні – що завгодно.

Окрім виведення з ладу об’єктів критичної інфраструктури і відволікання уваги українських спецслужб, мета Кремля спонукати наших можновладців до швидких перемовин на вигідних для Росії умовах, додають експерти.

Адже саме цього, очікувано, вимагатиме якась частина наляканих українців:

У тому числі з розгоном оцих інформаційних меседжів через блогерів російських, ботоферми, через російські канали і через тих політиків, які є агентами впливу Росії.

Не випадково ж британська розвідка попереджає про можливість встановлення на території України маріонеткового російського уряду на чолі з одіозним політиком Євгеном Мураєвим.

Вдатися до улюбленого, старого як світ, ходу – введення військ задля так званого “захисту” українців – мовляв, українська влада не здатна запобігти терактам чи мародерству.

Чому так відбувається?

І що насправді задумали в Москві?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільші провокації Росії на Донбасі.

Фото: Рixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.