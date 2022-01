Кремль перекручує історію: ким насправді був Ярослав Мудрий?

Росія вкотре бреше та привласнює київського князя Ярослава Мудрого, якого аж ніяк не можна назвати російським історичним діячем.

Історики зазначають, що саме за часів Ярослава Мудрого відбувся розквіт української середньовічної держави під назвою Русь.

Будують міцні кордони, укладають міжнародні договори, розвивають культуру, з’являються бібліотеки.

Про існування Московської держави навіть не йшлося, вона виникне значно пізніше. Князь показав себе сильним та гідним правителем.

Та чи насправді його життя було ідеальним? Зараз розповімо!

На кінець життя Володимира Великого він вирішує створити державу, в якій би правили його діти від грецької жінки.

Через це інші його сини були відкинуті на маргінес. Якщо звернутися до джерел, то можна зрозуміти, що в останні роки життя не тільки Ярослав Мудрий, а й інші князі намагалися боротися вже за владу.

Справді, Ярослав в останні роки правілення Володимира перестав сплачувати данину з Новгорода, що призвело до конфлікту з батьком.

Проте, ця сварка надолго не затягнулася, тому що Володимир Святий помер, а за війну навколо київського столу почали змагатися Ярослав, Святополк, Борис, Гліб та інші князі.

На князя чекала тривала й важка боротьба на престол.

Ярослав Мудрий з народження мав вади в розвитку ніг і він шкутильгав.

Справді, його найближче оточення, яке вороже до нього ставилося, називало його хромим або ж шкультигавим.

Проте, варто зауважити, що навіть це не завадило князеві стати одним із наумогутніших правителів у світовій історії.

Ярослав мав свій особистий княжий знак – тризуб, проте він трошки відрізнявся від герба й дійшов до нас з зображень на монетах – срібреніків Ярослава Мудрого, він відрізняється від герба батька , а тризуб Володимира Святого сьогодні є гербом України.

В одній зі своїх нещодавніх промов Володимир Путін дозволив собі назвати Ярослава Мудрого російським князем.

Ця заява жодним чином не відповідає реальності, але чому ж Росія так старано намагається привласнити собі величезні шматки історії України?

Справа в тому, що в XVII – XVIIIс т, завдячуючи інтелектуалам з України, московська історія набирає інших виразних рис.

Росіяни відмовляються від золото-ординського спадку, на який вони мають більше права, ніж на Русь, і розпочинають свою побудову ідеї, ідеологічну побудову створення російської державності.

Тому в наш час намагання іншої держави привласнити собі історію України впирається в ключові персони – Ярослав Мудрий та Володимир.

Саме за цих часів землі, на яких пізніше сформувалася Московська держава, почали входити до території Русі.

Чи справді Київ став найбільшим містом Європи за часів правління Ярослава Мудрого?

Які закони видав князь?

Які нововведення запровадив Ярослав Мудрий в життя прадавніх українців?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Степана Бандеру

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.